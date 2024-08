São Paulo

Momentos que antecederam o bloqueio do X (antigo Twitter) no Brasil, usuários da rede resgataram postagens que fizeram história por lá. De Susana Vieira à menina que viralizou contemplando uma antena parabólica, internautas compartilham a frustração com a perda da Biblioteca de Alexandria dos memes.

Reprodução/X

A derrubada "imediata, completa e integral" do X no Brasil foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta sexta-feira (30).

A rede social deve ficar fora do ar em pleno período eleitoral no país. A decisão vale até que todas as ordens judiciais proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta sejam cumpridas.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) começou a notificar as operadoras de internet, após intimação.

A derrubada do X no Brasil tem comovido também contas estrangeiras, que citam os brasileiros como os melhores usuários da rede. O cantor Lil Nas X chegou a comentar o caso. "Brasileiros, se eles querem vocês, terão que passar por mim primeiro".