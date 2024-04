São Paulo

Uma aventura vivida por três meninas na Mata Atlântica e como essa experiencia inesperada as aproxima da natureza é o tema da peça "Trilha para as Estrelas", apresentada gratuitamente todo domingo, às 16h, no Itaú Cultural.

"Trilha para as Estrelas" conta a história de Kellen, Cris e Cláudia, interpretadas pelas atrizes Lilian Regina, Arami Argüello e Vicka Matos. Trata-se de três amigas interessadas por ciência, poesia e fotografia que decidem acampar na encantadora e misteriosa Mata Atlântica.

Ao armar a barraca em uma clareira, depois de caminharem por uma trilha cheia de emoção, diversão e desafio, as jovens buscam se proteger com numerosos apetrechos de viagem, tentando imitar o conforto que deixaram na cidade. Por fim se dão conta de que a aventura não está no que podem evitar ou capturar, mas no inesperado encontro com os animais, as plantas e até mesmo com sonhos distantes que podem transformá-las em estrelas.

"Desde o início, quando pensamos neste tema, que é extremamente abrangente e complexo, imaginamos os elementos fundamentais que gostaríamos de abordar, como por exemplo, afirmar que somos parte da natureza", pontua Eloisa Elena, coordenadora e produtora do espetáculo. "Com o nosso modo de vida na cidade, a natureza foi se tornando um corpo estranho, não lidamos com ela como se ela fosse parte de nós", enfatiza.

A forma como a peça foi criada, seus bastidores e o que é apresentado em cena têm total relação. "Evitamos ao máximo o uso de materiais sintéticos, plásticos e poluentes, pensando no rastro que iríamos deixar", conta Eloisa. "Todo o figurino é composto por roupas de segunda mão e utilizamos bastante material reciclável. Fizemos uma parceria com a Trama Afetiva, que reutiliza o nylon dos guarda-chuvas retirados de aterros. Conseguimos, também com eles, material que se transformou em parte do cenário", finaliza.

"O elenco é todo formado por meninas. Elas fazem uma ponte com a ciência e com o universo magnético das matas, no caso a Mata Atlântica, em uma aproximação poética que tangencia o universo de Claudia Andujar, fotógrafa dos indígenas Yanomami, guardiões da floresta amazonense, na exposição dedicada a ela que está em cartaz no IC (Itaú Cultural)", diz Galiana Brasil, gerente de Curadorias e Programação Artística no IC.

De acordo com os organizadores, o espetáculo é gratuito, mas é necessário fazer a reserva pelo site do IC. Normalmente, novas vagas são liberadas dez dias antes da próxima apresentação. Também há fila de espera. Ou seja, no caso de desistência de quem havia reservado, essas vagas são liberadas para quem estiver no local no dia e queira assistir a peça.

SERVIÇO

Trilha para as Estrelas

Temporada: todos os domingos até novembro, sempre às 16h

Gratuito

Local: Itaú Cultural - Sala Vermelha

Duração: 60 minutos

Capacidade: 59 lugares

Classificação indicativa: Livre

Reserva de ingressos no site do Itaú Cultural