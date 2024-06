São Paulo

A pele do bebê precisa de cuidados específicos nos primeiros meses de vida. A pediatra neonatologista, Andrea Patente, listou cinco orientações para que os pais e cuidadores mantenham a pele do bebê saudável e protegida sem dificuldades.

Confira as dicas da especialista em prematuros e primeira infância:

Use água morna e sabonete neutro no banho: durante o banho do bebê, limite o tempo, evite água muito fria ou muito quente e produtos com fragrâncias pois podem ressecar e irritar a pele. Após o banho, aplique um hidratante específico para bebês e preferencialmente, sem perfume.

Troque as fraldas com frequência: isso evita que a pele do bebê fique irritada ou ferida pelo contato com umidade, fezes e urina. Use pomadas protetoras se necessário.

Opte por roupas de algodão: roupas mais soltas e com esse tecido permitem a circulação de ar e permitem que a pele respire. Nos primeiros meses lave as roupinhas do bebê separadamente com detergente suave e um ciclo de lavagem completo.

Atente-se à exposição solar: evite que o bebê fique diretamente exposto ao sol. Mantenha-o na sombra e sempre que possível utilize roupas com fator de proteção, preferencialmente acima de 50.

Cuidado com as unhas do bebê: as unhas dos recém-nascidos são extremamente finas, afiadas e crescem rapidamente. É necessário apará-las duas vezes por semana para evitar que os bebês se arranhem.

