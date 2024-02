Preparar um churrasco perfeito vai além de simplesmente grelhar carne. É uma arte que requer cuidado, atenção aos detalhes e um toque de criatividade. Desde a escolha do carvão até os temperos especiais, cada passo é crucial para garantir que seus convidados desfrutem de uma experiência gastronômica memorável. Com isso em mente, aqui estão 10 dicas essenciais para transformar seu próximo churrasco em um verdadeiro sucesso:

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

1.Escolhendo o carvão:

Antes mesmo de selecionar as carnes, é importante escolher o carvão certo. Garanta que sua brasa tenha a durabilidade e o calor adequados para grelhar as carnes sem cozinhá-las demais.

Escolha carvão com toras inteiras e longas, os carvões muito pequenos ou quebrados não são indicados.

Acenda o fogo com antecedência, entre 30 a 40 minutos antes do início do churrasco, para garantir que o carvão esteja pronto no momento certo.

2.Quantidade de carnes:

Faça um cálculo adequado da quantidade de carne necessária para seus convidados. Para um evento de aproximadamente 4 horas, estime cerca de 500g por pessoa, considerando acompanhamentos. Se não houver acompanhamentos, aumente para 600g por pessoa.

Para as crianças, uma porção de 250g é suficiente. Com essa estimativa, você evitará excessos e desperdícios.

3.Diversifique os tipos de carnes:

Não limite seu churrasco apenas à carne bovina. Experimente diferentes cortes, como suínos e de frango, linguiça, além de opções vegetarianas, como queijo coalho e cogumelos. Uma mistura equilibrada de carnes tornará seu churrasco mais interessante e atrativo para todos os gostos.

Sugiro separar 50% de carnes bovinas e os outros 50% uma mescla entre as opções acima.

Churrasco de "costela no chão" em Parauapebas (PA) - Renato Rezende/Prefeitura de Parauapebas

4.Tire a carne da geladeira antes de grelhar:

Evite choques térmicos e assegure um cozimento uniforme deixando a carne atingir a temperatura ambiente antes de levá-la à grelha. Retire bifes com 3 cm de espessura da geladeira cerca de 30 minutos antes do churrasco e peças maiores, como costela ou picanha, até uma1 hora antes.

5.Acompanhamentos:

Caso opte por servir acompanhamentos, calcule cerca de 100g por pessoa e ofereça uma variedade de opções, como farofa, arroz, saladas e legumes grelhados. O abacaxi grelhado pode ser uma sobremesa refrescante e digestiva para complementar o churrasco.

6.Quando salgar a carne?

O momento certo de salgar a carne varia de acordo com o corte e o tempo de cozimento. Utilize sal de parrilla para cortes mais rápidos e sal grosso para peças que exigem um tempo maior na grelha. Se preferir, salgue a carne no final com flor de sal para um toque de sofisticação.

7.Descanso da carne:

Após retirar a carne da grelha, deixe-a descansar por alguns minutos. Isso permite que os sucos se redistribuam uniformemente, tornando-a mais macia e suculenta. Não pule este passo crucial para garantir o melhor sabor e textura da carne.

8.Corte sempre contra as fibras:

Na hora de servir, lembre-se de cortar a carne contra as fibras. Isso facilita a mastigação e evita que a carne fique com uma textura fibrosa, aquele efeito chiclete.

Assado de tira, corte da costela típico da Argentina - FolhaPress

9.Quantidade de bebida:

Não se esqueça das bebidas!

Calcule aproximadamente 600 ml por pessoa de refrigerantes, sucos, chás, água aromatizada e água. Para cerveja, estime em média 3 latas ou 3 long neck por pessoa, garantindo que todos os convidados tenham opções refrescantes para acompanhar o churrasco.

10. Abuse dos temperos:

Vá além do sal, faça marinadas para as carnes de frango e suínas, deixe marinando por no mínimo 2 horas, ou até 48 horas para penetrar bem o tempero.

O mesmo vale para carnes bovinas, gosto de usar marinadas cítricas para cortes mais gordurosos como a bananinha (corte retirado do osso da costela).

Raspas de 1 limão, suco de 1 limão, 3 dentes de alho espremido, 1 colher de sopa de pimenta calabresa, 1 colher de sopa sal e 1 colher de sopa de salsinha picada, para 1kg de carne é uma marinada deliciosa para cortes gordurosos bovinos, para frango e suínos.

Não adiciono azeite pois a intenção é equilibrar com a gordura da carne, se o corte escolhido for magro, adicione 2 colheres de sopa de azeite.