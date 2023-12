O Parque Nacional de Doñana, na Andaluzia, sul da Espanha, é o primeiro sistema natural do mundo a ser eliminado da seleta "lista verde", classificação internacional que reúne boas práticas de preservação e gestão de espaços naturais.

Depois de uma análise realizada por 10 especialistas ao longo de dois anos e concluída em 2022, a UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), responsável pela admissão na lista, decidiu excluir o parque por não cumprir com 33 dos 50 requisitos mínimos necessários.

A notícia, infelizmente, não surpreende: há alguns anos, diversos organismos internacionais, petições civis e expertos vêm alertando para a deterioração da região pantanosa de Doñana -- também Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 1994 e, agora, ameaçado de entrar para a Lista de Patrimônio Mundial em Perigo do órgão.

O turismo desenfreado e as secas repetidas sem dúvida cumprem um papel nesse cenário, mas especialistas são unânimes em afirmar que o impacto principal vem da exploração ilegal de aquíferos (águas subterrâneas) por parte de produtores locais.

O tema é alvo de disputa política na região. No início do ano, o governo conservador local do PP (Partido Popular), aliado ao ultradireitista Vox, propôs regularizar os poços ilegais existentes, gerando um embate com o governo central do PSOE (Partido Socialista).

No fim de novembro, um acordo com o governo socialista pôs fim à proposta, em troca de um investimento de 350 milhões de euros na região, aplicados em medidas de preservação natural e fomento à agricultura nas áreas circundantes.

Embora Doñana esteja fora da lista verde -- de fato, desde junho de 2022, segundo comunidado da UICN emitido à EFE esta semana --, "continua sendo candidato para cumprir com os critérios do standard e voltar a ser incluído na lista".

A entidade se dispôs a "apoiar as autoridades do parque para melhorar as práticas de gestão e conseguir os resultados de conservação desejados".

Criada em 2014, a lista verde é a referência mais importante em áreas protegidas exemplares do mundo. No total, integram esse seleto grupo 77 sistemas naturais de 60 países.

O Brasil não faz parte da lista, mas tem atualmente cerca de 15 unidades de conservação "interessadas em aderir ao Padrão Lista Verde", segundo o site da UICN. Entre elas, o Parque Nacional do Jaú e o Pantanal.



Além do Doñana, a Espanha tem como candidato à lista verde o Parque Nacional de Sierra Nevada, também na Andaluzia. Localizado entre as cidades históricas de Granada e Almería, foi o primeiro a ingressar na lista já em 2014, mas perdeu sua certificação 5 anos depois.