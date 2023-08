No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo, trazem análises e entrevistas sobre os principais temas da semana nas Américas.

O presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, e a vice-presidente eleita Karin Herrera - Luis Acosta/AFP

Nesta semana, há uma análise da vitória de Bernardo Arévalo na Guatemala, assim como um perfil do candidato surpresa que chegou para reivindicar parte do legado do pai, Juan José Arévalo.

Na sequência, a dupla debate o resultado do primeiro turno no Equador, que também trouxe um elemento não esperado. Além da candidata de Rafael Correa, Luisa González, os equatorianos terão como opção para o segundo turno Daniel Noboa, também filho de um empresário e político do país, conhecido por ser donos de um "império das bananas" no país.

Por fim, explica-se a razão da onda de saques que ocorreram na Argentina durante a semana, após o resultado das primárias argentinas.

O podcast, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

No programa, trata-se todas as semanas de três temas ocorridos nas Américas, em meia hora. Ouça o episódio abaixo.