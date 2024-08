São Paulo

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, a advogada sênior da Globo Comunicação, Larissa Dutra Nunes Salmeiro, e o diretor jurídico do Grupo Bandeirantes, Marco Aurelio Souza, estarão presentes no seminário "Reforma tributária no Brasil e suas implicações nos meios de comunicação". Organizado pelo curso de direito da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), o evento gratuito ocorrerá na terça-feira (6), a partir das 8h30, na sede da instituição.

Seminário organizado pelo curso de direito da ESPM vai discutir a reforma tributária no Brasil - Pedro Ladeira/Folhapress

Haverá dois painéis: um sobre as mudanças gerais implementadas pela reforma tributária, cuja regulamentação ainda é discutida no Congresso, e outro sobre impactos dessas mudanças no mercado de comunicação.



Além dos palestrantes já citados, estarão presentes Renato Opice Blum, da Opice Blum Advogados, Douglas Mota, sócio da Demarest Advogados, Heleno Taveira Torres, sócio-fundador da Heleno Torres Advogados, Nelcina Tropardi, presidente da Associação Brasileira de Anunciantes, e Fernando Zilveti, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/SP.



Use este link para se inscrever.

A Reforma Tributária e os Meios de Comunicação

Quando: 6 de agosto

Horário: das 8h30 às 11h30

Formato: presencial

Onde: Teatro ESPM, Rua Doutor Álvaro Alvim, 123, São Paulo

Inscrições gratuitas: https://www.espm.br/eventos/a-reforma-tributaria-e-os-meios-de-comunicacao/