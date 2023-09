São Paulo

Geriatras, neurologistas e gerontólogos se reúnem em um evento gratuito, neste sábado (8), para falar sobre diagnóstico e tratamento de Alzheimer e outras demências.

O simpósio Despertando a sociedade para a saúde do cérebro, organizado pela ABG (Associação Brasileira de Gerontologia) e pelo Método Supera, acontece no Teatro Gazeta, na avenida Paulista, região central de São Paulo, das 8h às 13h. É preciso fazer inscrição para acompanhar os debates presencial ou virtualmente. Nos dois modos haverá certificado de participação.

Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em idosos - Jonah Ritchie/Adobe Stock

A programação desta quinta edição do encontro terá quatro painéis com especialistas que vão abordar fatores de proteção contra a doença, avanços nos tratamentos, o papel de cuidadores e familiares, além de dos desafios de políticas públicas em demências.

O Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em idosos. A doença é classificada em quatro estágios, do inicial ao terminal. Entre os sintomas mais comuns estão o declínio cognitivo, a perda de memória e dificuldades motoras.

Confira a programação

8h - Abertura

apresentação artística

9h10 - Painel 1

Meu pai/minha mãe recebeu o diagnóstico de doença de Alzheimer, e agora?; com Jerusa Smid, neurologista do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo)

Doença de Alzheimer e outras demências: avanços dos tratamentos; com Sonia Bruck, neurologista do HC-FMUSP

10h20 - Painel 2

Desafios de políticas públicas em demências: Plano Nacional Demência; com Celene Queiroz Pinheiro, geriatra e presidente da Abraz-SP (Associação Brasileira de Alzheimer de São Paulo), e Leandro Minozzo, geriatra e professor da Universidade Feevale

11h10 - Painel 3

A estimulação cognitiva como fator de proteção contra o declínio cognitivo; com Mônica Yassuda, neuropsicóloga e professora da EACH-USP (Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo)

Resultados de pesquisa de treino cognitivo; com Thais Bento Lima, gerontóloga, pesquisadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC-FMUSP e professora da EACH-USP

Sono como fator de proteção e qualidade de vida; com Eva Betine, gerontóloga, pesquisadora do HC-FMUSP e professora da EACH-USP

12h10 - Painel 4

Demências: fatores de proteção, com Cláudia Kimie Suemoto, geriatra e professora do HC- FMUSP

Cuidados e cuidadores; com Thais Bento Lima, gerontóloga, pesquisadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC-FMUSP e professora da EACH-USP

Alzheimer: amor e acolhimento; com Beth Goulart, atriz, e Sílvia Haidar, jornalista da Folha

Despertando a sociedade para a saúde do cérebro – 5ª edição

Quando: sábado (16), das 8h às 13h

Onde: Teatro Gazeta, na avenida Paulista, 900, Bela Vista, região central de São Paulo

Quanto: as inscrições são gratuitas e devem ser feitas para participação presencial ou virtual

Transmissão online: pelo canal youtube.com/@metodosupera

Siga o blog Saúde Mental no Twitter, no Instagram e no Facebook.