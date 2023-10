Brasília

Em um apartamento pequeno, qualquer centímetro faz diferença. A seguir, veja sete erros ao decorar um imóvel compacto e saiba como evitá-los com as dicas da arquiteta Mari Milani.

Sala com cores claras, cristaleira de vidro e tapete que se estende até o rack; o projeto é da arquiteta Mari Milani - Rafael Ramos/Divulgação

1. Móveis grandes

O mais comum é escolher um sofá grande demais para a sala. Isso prejudica a circulação e dá a impressão de que o espaço é mais apertado do que realmente é.

Muita gente deseja ter um modelo retrátil em casa, mas nem sempre ele é indicado para locais pequenos, já que, em geral, sua profundidade é maior do que a dos fixos. Para pesar menos no ambiente, prefira sofás com encosto mais baixo, braços estreitos e pés finos.

Outro erro é optar por uma mesa de jantar maior do que o cômodo comporta. Segundo a arquiteta, numa sala compacta, um modelo redondo normalmente se ajusta melhor ao espaço que o quadrado.

No quarto, é preciso ficar atento ao tamanho da cama. Antes de comprá-la, é preciso verificar se haverá uma circulação de pelo menos 60 cm na frente e nas laterais. Camas box, que são mais altas, formam um volume muito grande no meio do cômodo. Por isso, dê preferência a modelos mais baixos, com entre 45 e 50 cm de altura.

2. Excesso de informação

Em cômodos menores, o ideal é reduzir ao máximo a quantidade de objetos à mostra. "Quanto mais minimalista e organizado, melhor", afirma a arquiteta.

Numa cozinha, por exemplo, uma dica é esconder o maior número de equipamentos dentro da marcenaria. Se ficarem expostos, o ideal é que eles tenham a mesma cor.

3. Cortinas curtas e tapetes pequenos

Errar no tamanho dessas peças pode fazer com que o ambiente pareça ainda menor. Sempre que possível, as cortinas devem se estender até o piso. No caso das persianas, a recomendação é que elas ultrapassem pelo menos 10 cm o tamanho da janela.

Na sala, o tapete precisa envolver todos os móveis do espaço que ele irá delimitar. O ideal é que a peça pegue toda a extensão do sofá, entre ao menos 10 cm debaixo dele e chegue até o rack. Se houver poltronas, elas podem ficar apenas com os pés dianteiros em cima do tapete.

Para dar sensação de amplitude a esse quarto, a cama não é tão alta e a cortina se estende até o chão; o projeto é da arquiteta Mari Milani - Rafael Ramos/Divulgação

4. Cores escuras

Investir em tons mais claros ajuda a dar maior sensação de amplitude ao cômodo. Isso não significa que seja necessário deixar tudo branco. Mas o ideal é escolher tonalidades menos escuras para paredes, pisos e móveis grandes, como o sofá. Bege e cinza claro são boas opções, por exemplo.

5. Pouca iluminação

Ambientes mal iluminados ficam mais escuros e parecem menores. É essencial valorizar a luz natural, tirando da frente das janelas tudo o que pode atrapalhar a sua entrada. Também vale escolher tecidos mais leves para as cortinas, como o voil ou o linho.

Além disso, é interessante investir em iluminação artificial. Uma dica é usar trilhos, para direcionar a luz para diferentes pontos. Outra possibilidade é apostar em abajures e arandelas.

6. Ausência de espelhos

Espelhos ajudam a deixar os ambientes mais amplos e iluminados. Mas é importante pensar em qual é o melhor local para fazer a instalação. Não vale a pena, por exemplo, posicionar a peça atrás de uma televisão. O espelho pode acabar refletindo a luz e atrapalhar na hora de assistir à TV, além de dar destaque a fiações e equipamentos eletrônicos.

Na sala da foto abaixo, a arquiteta Mari Milani forrou de espelhos paredes perpendiculares, dando uma sensação de prolongamento à mesa de jantar.

Sala de jantar com paredes com espelho; o projeto é da arquiteta Mari Milani - Rafael Ramos/Divulgação

7. Teto rebaixado

Colocar forro de gesso em um cômodo pequeno poderá fazer com que o ambiente pareça ainda mais compacto. Se o pé-direito já for baixo, a recomendação é evitar rebaixar ainda mais o teto. Existe também a alternativa de rebaixá-lo apenas alguns centímetros, só para esconder fiações. Segundo a arquiteta, a altura do pé-direito não deve ser menor que 2,45 m.