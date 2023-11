Brasília

Em períodos de calor intenso, é preciso prestar mais atenção na saúde das plantas e intensificar as regas. "As altas temperaturas podem fazer com que elas desidratem e, consequentemente, morram", afirma o biólogo Samuel Gonçalves, doutor em botânica.

Com mais de 1.200 plantas em casa, ele comanda o canal no YouTube Um Botânico no Apartamento e uma página no Instagram com o mesmo nome. A seguir, veja as dicas do especialista para acertar nos cuidados nas épocas mais quentes.

Em períodos muito quentes, é preciso regar as plantas com mais frequência - DimaBerlin/Adobe Stock

Sol

Em dias de muito calor, pode ser necessário tirar as plantas do sol forte. Se não for possível fazer isso, uma dica é utilizar sombrite (tela que diminui a passagem de luz). Para espécies de sol pleno, o biólogo indica a opção com sombreamento de 30%, para reduzir o risco de superaquecimento sem prejudicar o desenvolvimento do vegetal.

Rega

Quando os termômetros estão lá em cima, é essencial aumentar a frequência das regas.

Não faz mal molhar as plantas sob o sol forte, mas de fato isso não é o ideal. "Deve-se evitar regar ao meio-dia, mas, se não tiver como fazer em outro horário, vai ter que ser nesse mesmo", diz Samuel.

"É um mito dizer que as raízes vão cozinhar ou as folhas vão queimar. Mas é um desperdício. Afinal, a água vai evaporar mais rápido se o dia estiver muito quente. Por isso, sempre é melhor regar nos horários de temperatura mais amena", completa.

Ele explica que os estômatos (estruturas que fazem trocas gasosas e ficam em caules e folhas) se fecham nos momentos de calor mais intenso, para evitar a desidratação das plantas. E isso também impede que a água seja absorvida pelas raízes.

A recomendação, então, é sempre fazer as regas no início da manhã ou no fim da tarde. Mas, em dias muito quentes, o melhor mesmo é molhar ao anoitecer, para garantir a máxima hidratação da planta, já que a água não deve evaporar tão rápido e, assim, o substrato vai permanecer úmido por mais tempo.

Numa situação de calor extremo, vale até aguar a planta duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra no começo da noite, se necessário.

Mas tenha cuidado para não matar as plantas afogadas. Quando é encharcado, o solo fica sem oxigênio, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias que sobrevivem nesse tipo de ambiente. Esses micro-organismos, então, acabam apodrecendo as raízes.

A regra geral para saber se está na hora de molhar é enfiar o dedo na terra. Se ela ainda estiver úmida, é melhor esperar.