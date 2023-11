Brasília

O cimento queimado é muito usado para dar um ar industrial e contemporâneo aos ambientes. Basicamente, ele é feito a partir da mistura de cimento, areia e água.

A aparência manchada vem do processo de "queima", que não envolve fogo ou calor. Na verdade, ao final da aplicação, joga-se o pó de cimento sobre a superfície ainda úmida, alisando-a com uma desempenadeira.

Há também no mercado diversas opções que imitam o visual de cimento queimado, como porcelanatos, pisos vinílicos, papéis de parede, massas e tintas.

A seguir, veja as dicas do arquiteto Pietro Terlizzi de como usar esses materiais na decoração.

Na parede e na viga desta sala, foi utilizada uma tinta que imita cimento queimado; o projeto é do arquiteto Pietro Terlizzi - Guilherme Pucci

Piso de cimento queimado

Vantagens

Tem visual uniforme, sem rejuntes, o que dá maior sensação de amplitude ao ambiente

Fácil de limpar

Pode ser usado em áreas internas e externas

Se você enjoar do piso, permite que outro revestimento seja instalado sobre ele

É um material frio, o que pode ser uma vantagem em lugares mais quentes

Desvantagens

É mais suscetível a manchas e trincas. O profissional responsável pela aplicação deve colocar juntas de dilatação para evitar fissuras maiores ao longo do tempo

Se for necessário fazer algum reparo, dificilmente será possível chegar ao mesmo tom do restante do piso

Pode ficar escorregadio em locais molhados

O toque gelado do material pode ser uma desvantagem em regiões mais frias ou em cômodos que exigem maior sensação de aconchego, como o quarto

Custo-benefício

O gasto com material é baixo, mas, segundo o arquiteto, a aplicação exige mão de obra especializada. Assim, ele afirma que, dependendo da situação, o valor cobrado pode não ficar tão diferente do custo de instalação de porcelanato, por exemplo. "Agora, se a opção for por um grande formato de porcelanato, realmente fica mais barato fazer o cimento queimado", diz ele.

Materiais que imitam o cimento queimado

Em seus projetos, o arquiteto tem dado preferência ao piso de porcelanato com visual de cimento queimado. "Há muito mais opções, então o repertório de possibilidades é maior."

Existem também pisos vinílicos com esse tipo de estampa. Para paredes e tetos, podem ser usados papéis de parede e tintas texturizadas.

Como usar na decoração

Para quebrar um pouco da frieza e da seriedade do cimento queimado, vale investir em tons e revestimentos com visual mais quente, como a madeira e o tijolo. Tapetes também dão uma sensação de aconchego ao ambiente.

Nesta sala, a textura de cimento queimado foi usada no forro de gesso do teto; o projeto é do arquiteto Pietro Terlizzi - Guilherme Pucci

Na sala da foto acima, o arquiteto aplicou uma textura de cimento queimado no forro de gesso do teto, para reproduzir a aparência de laje. No chão, foi instalado um piso de madeira cumaru, com grandes tapetes sobre ele. No lado oposto da parede de concreto, há uma estante de freijó. "Se a gente olhar teto, paredes e piso, vemos uma coisa se contrapondo à outra", diz Pietro Terlizzi .

Neste quarto, o arquiteto Pietro Terlizzi optou por pintar uma faixa nas paredes com aspecto de cimento queimado - Guilherme Pucci/Dilvugação

No quarto acima, o arquiteto escolheu aplicar uma tinta com aparência de cimento queimado em uma faixa na parte superior das paredes. A ideia foi fazer alusão a uma viga, deixando o cômodo com um visual mais industrial. A madeira da porta e dos móveis, além do verde das plantas, faz o contraste.

Na sala abaixo, a parede amarela leva cor ao espaço, que tem piso de porcelanato e parede com textura de cimento queimado.