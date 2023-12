Brasília

Ter plantas no banheiro ajuda a dar mais vida ao espaço. Mas, para isso, é fundamental que o ambiente receba iluminação natural.

Se o cômodo não tiver janela, só dá para colocar planta de plástico, afirma o engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, que comanda o canal Cultivando, com mais de 960 mil inscritos no YouTube.

A seguir, veja as dicas do especialista para levar mais verde para o banheiro.

Vasos de lírio-da-paz são boas opções para as condições de luminosidade do banheiro - Alfazet Chronicles/Adobe Stock

Como saber se a luminosidade é suficiente?

Mesmo plantas de sombra precisam de claridade para se desenvolver. Se, durante o dia, você precisa acender a luz do banheiro para se sentir confortável ali dentro, é porque provavelmente não há luminosidade suficiente. Outra dica para saber se é possível colocar uma planta no cômodo é tentar ler um livro em um horário de bastante sol lá fora. Se, com as luzes apagadas, você conseguir enxergar as palavras com facilidade, é porque, provavelmente, plantas de sombra têm condições de viver ali.

A zamioculca é bastante resistente e vai bem em ambientes internos - Kseniaso/Adobe Stock

Quais plantas podem ficar no banheiro?

Se o cômodo tiver uma janela pequena, sem incidência direta de sol, são indicadas as plantas de sombra, que são aquelas que se adaptam a ambientes internos desde que haja claridade. Também é preciso escolher espécies que aguentem bem a alta umidade do ar. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o tamanho do banheiro.

Algumas sugestões:

jiboia;

samambaia-havaiana;

bambu-da-sorte;

espada-de-são-jorge;

zamioculca;

hera;

avenca;

lírio-da-paz (se a luminosidade for um pouco mais baixa, pode ser que a folhagem fique bonita, mas a planta não floresça).

De todo modo, Gaspar reforça que é necessário observar o desenvolvimento da planta no local. Alguns sinais podem indicar que a luminosidade é insuficiente, como folhas pequenas ou muito afastadas umas das outras, além de queda e amarelamento. Aí, vale tentar deixar a planta mais perto da janela do banheiro ou, se não for possível, levá-la para outro ambiente mais iluminado.

Muito resistente, a espada-de-são-jorge se adapta bem a diferentes condições de luminosidade - Istock Adobe

É preciso ter mais cuidado com a rega?

Como no banheiro, em geral, não bate sol e a umidade é alta, é preciso tomar ainda mais cuidado para não exagerar na frequência da rega. Isso vale principalmente para plantas como a zamioculca e a espada-de-são-jorge, que gostam que o substrato fique bem seco entre uma rega e outra. Para acertar, use a regra do dedo. Enfie-o na terra e, se ela estiver seca, pode molhar. Se ainda estiver úmida, espere mais um pouco.

Se a planta for colocada na bancada da pia, vale proteger o vaso com um cachepô ou usar um pratinho embaixo dele, para que o local não fique sujo de terra. Mas esteja atento para não deixar a água ficar empoçada ali, o que pode acabar apodrecendo as raízes, além de ser um risco para a proliferação do mosquito da dengue.

Pode ter suculenta no banheiro?

Do ponto de vista da decoração, as suculentas ficam lindas em cima da bancada da pia. Mas, de modo geral, elas não são boas opções para se ter no banheiro. Isso porque a maioria delas gosta de bastante luminosidade. Além disso, a alta umidade do cômodo pode acabar facilitando o aparecimento de fungos nesse tipo de planta.