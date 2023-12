Brasília

Quem tem animais em casa precisa reforçar a rotina de limpeza. Ao mesmo tempo, é necessário tomar cuidado com produtos que podem ser prejudiciais à saúde dos pets.

A seguir, conheça as orientações de João Pedro Fidelis Lúcio, responsável técnico da rede de limpeza residencial e empresarial Maria Brasileira, para fazer uma higienização correta e segura.

O ideal é que a caminha dos pets seja lavada uma vez por mês - Pixel-Shot/Adobe Stock

Quais produtos são seguros para limpar a casa?

Para fazer a limpeza de pisos e outras superfícies, o mais seguro é usar apenas água e detergente neutro incolor. Em um borrifador, adicione 10 ml (duas colheres de chá) do produto e 500 ml de água. "Com essa mistura, você consegue lavar a casa inteira", afirma o especialista. Se preferir, coloque a solução em um balde.

Há também produtos de limpeza especialmente desenvolvidos para não oferecer riscos aos animais de estimação, vendidos em pet shops e outras lojas. De todo modo, é importante sempre seguir as orientações do fabricante e respeitar a diluição indicada no rótulo.

Quais produtos devem ser evitados?

Água sanitária, álcool, desinfetante, multiúso, saponáceo, removedor, produtos à base de solvente e todos aqueles que tenham um odor forte.

Caso seja necessário usar algum deles, é fundamental retirar o animal do local. Ele não deve voltar enquanto a superfície não estiver completamente seca ou ainda houver cheiro do produto no ambiente. Por isso, abra as janelas para que o cômodo seja bem ventilado.

Como limpar o xixi e eliminar odores?

A área em que os animais fazem as necessidades deve ser higienizada diariamente. Para isso, o melhor é utilizar produtos específicos para pets. Há também a opção de aplicar desinfetantes à base de peróxido de hidrogênio ou quaternário de amônio. Mas, para isso, é necessário retirar o animal do local e só deixá-lo voltar quando o piso estiver completamente seco.

Pela praticidade e higiene, o especialista indica o uso de lenços desinfetantes com uma dessas substâncias na composição para limpar a área. Se for aplicar os produtos com pano, é preciso utilizar itens específicos para esse fim, que devem ser lavados separadamente.

Quando for preciso fazer uma limpeza mais pesada no local, é possível usar a água sanitária, respeitando a diluição recomendada pelo fabricante e, claro, retirando o cachorro ou o gato do ambiente (que só deve retornar quando não houver mais nenhum vestígio do produto).

Se o animal fizer xixi fora do lugar, em um piso de madeira ou laminado, o primeiro passo é tentar absorver todo o líquido com papel higiênico ou papel-toalha. Em seguida, passe apenas um pano umedecido com a solução de água e detergente neutro, para não estragar o revestimento.

Como higienizar caminha, potes e brinquedos?

O ideal é que tanto o comedouro quanto o bebedouro sejam limpos todos os dias. Lave-os com água e detergente neutro. Use uma esponja específica para esse fim. Enxágue bem.

Os brinquedos de plástico podem ser higienizados com água e detergente neutro. Depois de enxaguar bem, deixe-os secar ao sol. Bichinhos de pelúcia devem ser lavados na máquina e também devem secar ao sol. A recomendação é fazer essa limpeza, se possível, uma vez ao mês.

A caminha também deve ser higienizada mensalmente. Boa parte delas têm um zíper, para remover a espuma interna. Ela não deve ser lavada, apenas colocada sob o sol. O tecido pode ir à máquina.

Para remover os pelos, o mais eficiente é usar o aspirador de pó - Olezzo/Stock Adobe

Como remover os pelos?

O melhor equipamento para quem tem animais de estimação é o aspirador de pó. O modelo vertical é o mais prático para a manutenção da casa no dia a dia.

Como limpar o sofá?

No sofá, os pelos podem ser removidos com o aspirador —é importante escolher o bocal certo para essa higienização. Outra possibilidade é utilizar rolos adesivos ou escovas de náilon com cerdas macias.

Se o animal sobe muito no móvel, o ideal é revesti-lo com uma capa impermeável, que deve ser lavada regularmente. Caso o sofá não tenha proteção, uma dica é higienizá-lo quando necessário com um limpador de estofado em espuma, utilizando uma escovinha com cerdas macias. Evite passar misturinhas caseiras, que podem acabar danificando o tecido.

Caso o pet faça xixi no sofá, a primeira medida é tentar absorver o líquido o máximo possível com papel higiênico ou papel-toalha. Depois, vale passar a mistura de água e detergente ou o limpador de estofado em espuma. De qualquer forma, a recomendação é contratar uma empresa para fazer a higienização adequada e retirar todo o xixi que possa ter penetrado nas fibras.