Nas últimas semanas, viralizaram nas redes sociais receitas de como preparar doce de leite na air fryer. Parece simples: é só colocar a lata de leite condensado embrulhada em papel-alumínio no equipamento por cerca de 40 minutos.

Mas fazer isso é muito perigoso, segundo Flamarion Pirtouscheg, gerente da categoria air fryer da Electrolux no Brasil. "Não se deve colocar lata de leite condensado no equipamento. Devido ao processo de enlatamento, o conteúdo não tem espaço suficiente para se expandir com o calor. Isso aumenta a pressão interna da lata e pode causar uma explosão", afirma.

Colocar lata de leite condesado dentro da air fryer por causar uma explosão - Zephyrp/AdobeStock

Já na panela de pressão, isso não acontece porque, apesar do aumento da pressão dentro da lata, o mesmo ocorre do lado de fora dela. "Mas a pressão no interior da air fryer é igual à pressão atmosférica. Então, depois de algum tempo esquentando a lata, tem-se uma pressão interna maior, podendo provocar a explosão", explica o gerente.

A fritadeira elétrica utiliza um mecanismo de ar quente que circula e distribui de maneira uniforme o calor, permitindo que os alimentos sejam preparados com a própria umidade.

Em seu site, a Nestlé, uma das principais fabricantes de leite condensado do país, autoriza o cozimento da lata na panela de pressão. Para isso, é preciso remover o rótulo e o excesso de cola e colocar a lata na panela com água suficiente para cobri-la. Ao final, é preciso esperar sair toda a pressão para abrir a panela. A lata precisa ser retirada com muito cuidado e só ser aberta depois que esfriar completamente.

Outros cuidados com a air fryer

Segundo Pirtouscheg, não é recomendado estourar pipoca na fritadeira elétrica, porque o milho pode acabar ficando preso no sistema de aquecimento. Alimentos como folhas e hortaliças também devem ser evitados, uma vez que, com a ventilação, há risco da obstrução da circulação de ar.

Além disso, o equipamento trabalha apenas com aquecimento a seco. Assim, não podem ser preparados alimentos que usem água fervente, como macarrão e canjica.

Ele também alerta que nenhum tipo de material deve obstruir a circulação de ar dentro da air fryer. Então, é permitido embrulhar os alimentos com papel-manteiga ou alumínio, desde que o item não cubra o fundo da cesta. Isso também vale para assadeiras de metal ou de silicone e refratários de vidro que aguentam altas temperaturas.