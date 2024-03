Brasília

Muita gente não acerta na rega e acaba matando suas plantas de sede ou afogadas. "O que mais causa morte é molhar demais, principalmente em ambientes internos, onde a terra demora mais para secar", afirma o engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, que comanda o canal Cultivando no YouTube.

O excesso de água impede a chegada de oxigênio às raízes, que ficam mais fracas e suscetíveis ao ataque de fungos e bactérias. "Quando as raízes começam a morrer, é uma situação difícil de reverter. Como elas estão lá embaixo, você não está vendo isso acontecer", diz o especialista.

Para evitar que isso ocorra, é importante escolher um vaso com furos no fundo e entender a necessidade de cada planta. Veja, a seguir, as dicas do engenheiro agrônomo.

É melhor regar bastante de uma vez do que um pouquinho todos os dias - DimaBerlin/Adobe Stock

Com que frequência devo regar?

A frequência vai variar de acordo com diferentes fatores (a espécie, o tipo de vaso, o clima, a estação do ano, a quantidade de sol ou de vento que a planta recebe etc.). Por isso, não dá para estabelecer com qual intervalo certinho você deverá fazer a rega.

Gaspar compara com estender as roupas no varal. "Em certas regiões e situações, depois de três horas a roupa está completamente seca. Em outras, ela demora dois dias para secar. Do que depende esse tempo de secagem? Do ambiente, de quanto sol está batendo, do tipo de roupa. Para as plantas, é mais ou menos a mesma coisa", diz.

Assim, o especialista diz que ter uma regra de dias fixos para regar não é ruim, porque ajuda a pessoa a se orientar, mas ela não deve ser seguida à risca.

Para saber o momento certo de molhar, a melhor dica é enfiar a ponta do dedo indicador na terra, dar uma cavucada e verificar se ela está úmida ou não. Se estiver muito molhada, não regue, não importa qual for a espécie.

A maioria das plantas pode ser regada quando o substrato estiver quase seco. Já aquelas que não gostam de muita água, como cactos e suculentas, só devem ser molhadas quando o solo estiver completamente seco.

Em qual momento do dia é melhor regar?

O ideal é molhar no início da manhã, para garantir o melhor aproveitamento possível da água. "É o horário em que a terra está mais fresca. Se a gente rega no meio da tarde, quando está muito quente, a tendência é que boa parte da água evapore antes de ser absorvida", diz Gaspar.

Como a planta faz fotossíntese de dia, também é interessante colocar a água no momento inicial do trabalho dela. E, no fim do dia, se as folhas forem molhadas durante a rega, podem demorar mais para secar. Aí, dependendo da situação, há risco maior de aparecimento de fungos.

Mas o especialista reforça que, se a pessoa não consegue regar pela manhã, não tem problema ser em outro horário.

É melhor regar muito de uma vez ou um pouquinho por dia?

É preferível jogar bastante água de uma vez do que regar um pouquinho todos os dias. Se a gente molhar pouco, a água nunca vai chegar ao fundo do vaso. Aí, as raízes vão acabar se desenvolvendo só na superfície, o que não é bom para a planta.

Então, é preciso garantir que toda a terra foi molhada. É fundamental, porém, que o vaso tenha furos, para que a água não fique empoçada e as raízes apodreçam.

Deixar água no pratinho é bom para a planta?

Não. O pratinho nem é necessário. A função dele é só proteger o móvel ou o piso onde o vaso está apoiado. Se você regou a planta e a água ficou acumulada ali, isso significa que a terra está completamente encharcada. Aí, é melhor jogar fora o excesso.

"As pessoas, muitas vezes, entendem que o prato serve para para armazenar água para planta puxar depois. E tem gente molha o prato esperando a água subir. Isso não é bom, é uma confusão de qual é a função do prato. Encarar o prato como um reservatório de água para a planta é um conceito completamente errado", afirma o engenheiro agrônomo.

Além disso, acumular água no pratinho é um risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal vetor da dengue.

Quais plantas precisam de menos rega?

Zamioculca é pouco exigente em relação à rega - kseniaso/Adobe Stock

As suculentas exigem menos rega, porque acumulam água nas suas estruturas e fazem um uso mais econômico desse recurso. Também estão dentro dessa categoria, por exemplo, os cactos, a zamioculca e a espada-de-são-jorge.

A maioria dessas plantas vai resistir bem se precisar ficar mais ou menos 15 dias sem irrigação. Assim, elas são boas opções para quem viaja muito.

"Mas uma coisa é a planta aguentar, outra é ela gostar. No dia a dia, o ideal é regar de acordo com a secura da terra mesmo. Se o substrato secou completamente, pode regar, não precisa ficar esperando demais", diz Gaspar.