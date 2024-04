Brasília

Com a proibição da venda livre do álcool 70% líquido, quem usa o produto para limpar a casa vai precisar encontrar alternativas que cumpram o mesmo papel.

A versão líquida do álcool 70% não será mais comercializada para a população em geral a partir do dia 30 de abril, segundo determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A venda já tinha sido proibida em 2002, devido à alta inflamabilidade do produto, mas foi liberada em março de 2020, por causa da pandemia de Covid. Para uso profissional, o álcool 70% líquido ainda é permitido.

Álcool 70% líquido não poderá ser comercializado a partir do dia 30 de abril; a versão em gel continua disponível no mercado - Pedro França/Agência Senado

"Na pandemia, quando se flexibilizou o uso do álcool 70%, ele ganhou um apelo popular muito grande. Quem não conhecia ficou conhecendo", diz João Pedro Fidelis Lúcio, responsável técnico da rede de limpeza residencial e empresarial Maria Brasileira.

Mas ele afirma que o álcool não é fundamental para a limpeza doméstica e que há outros produtos eficientes para fazer a desinfecção de superfícies.

Na nota divulgada à imprensa, a Anvisa reforçou que o álcool 70% continua disponível no mercado em outras formas físicas, como gel, lenço impregnado e aerossol. Na versão líquida, está autorizada a venda apenas do álcool etílico em concentração inferior a 54º GL (graus Gay-Lussac, que indicam a quantidade de um litro de etanol presente em cada 100 partes da solução).

"Os consumidores podem lançar mão de produtos saneantes destinados à limpeza contendo tensoativos e outras substâncias capazes de remover sujidades", informa a nota. "Também estão à disposição os saneantes com ação antimicrobiana, à base de outros componentes que não o álcool, da categoria desinfetante para uso geral, que também inativam microrganismos prejudiciais à saúde como o Sars-CoV2 (causador da Covid-19)."

Segundo Lúcio, quem quiser pode utilizar o álcool 70% na forma de gel em casa. "Mas não acho prático, porque deixa resíduos", diz ele. Já os lenços impregnados podem ser usados para higienizar áreas pequenas.

Os produtos mais indicados para desinfetar as superfícies são mesmo os desinfetantes, mas sem que seja feita a sua diluição, recomenda o especialista. "Basicamente, todos eles têm eficácia", afirma ele. Aí, cada um pode escolher o produto de sua preferência, de acordo também com a fragrância que mais agrade.

Em casa, devem ser desinfetadas todas as áreas de toque, como maçanetas, interruptores, controles remotos e bancadas. No banheiro, a orientação é tirar o grosso da sujeira com detergente neutro e água e, depois, passar um pano com a mistura de 10 ml (duas colheres de chá) de água sanitária e 300 ml de água, que pode ser colocada em um borrifador.

Para limpeza geral de pisos e outras superfícies, é possível usar apenas água e detergente neutro incolor. Em um borrifador, adicione 10 ml do produto e 500 ml de água e passe com um pano.