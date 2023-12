Quando necessário, é possível fazer uma limpeza a seco do sofá. Para isso, o único produto indicado pelo especialista é o limpador de estofado em espuma. Passe com a ajuda de uma escova de cerdas macias e, depois, remova com um pano seco. A espuma não deve ser aplicada em tecidos mais delicados, como linho e camurça. Antes de usar, faça um teste em uma pequena área

Se algum líquido, como um vinho ou um suco, for derramado no sofá, a primeira medida é tentar absorvê-lo o máximo possível com papel higiênico ou papel-toalha. Depois, limpe a mancha com a espuma limpadora. Se não resolver, é preciso chamar o quanto antes um serviço especializado para fazer a higienização. Se a mancha secar, é provável que ela não saia mais