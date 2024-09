"Não é fácil achar um caminho, mas é possível, Alice", me diziam meus médicos em épocas difíceis e regadas a bebida. Em determinados momentos tudo parecia conspirar para dar errado. E dava —na minha cabeça, pelo menos. Muitas vezes eu não via nenhuma saída, e infelizmente a palavra suicídio um dia já fez parte do meu vocabulário.

Digo isso porque estamos no Setembro Amarelo. Já foi mais tabu falar sobre o suicídio, mas hoje me parece que o tema é mais discutido. Nesse mês de consciência à prevenção do suicídio, preciso dizer que hoje estou vivendo bem, depois de anos de muito desamparo. A bem da verdade, bem-estar, para uma pessoa como eu, é uma condição oscilante.

Ansiedade, medo, transtornos me atormentam ao longo de muitas fases, mas tenho certeza de que o segredo para não sucumbir é estar rodeada de gente que quer meu bem e que se importa quando olha para mim e percebe que algo não vai lá tão bem. Estar cercada de amigos mas também contar com o auxílio de profissionais da saúde. Cuidar da mente é fundamental para tudo, estão aí tantas matérias e estudos científicos que comprovam isso.

Muitas pessoas como eu com frequência acham que a vida é pura escuridão. Que a tristeza tomou conta de tal forma que não tem mais o que fazer, mesmo sendo tão jovem. A cabeça de fato pode voar para lugares sombrios. Amigos ajudam, trabalho ajuda, mas o difícil é sair da própria dor. Participar de grupos e compartilhar a angústia pode ser uma boa saída.

'O começo de tudo foi me livrar do álcool, e com isso conquistei uma esperança para viver melhor' - Catarina Pignato/Folhapress

A minha vontade muitas vezes é paralisada por dores que vêm de um lugar quem nem sempre permite ser acessado. É necessário tempo e paciência. Não preciso sentir culpa e sei que não estou sozinha em passar por esses questionamentos. As tormentas são várias. No meu caso, com o álcool, foram inúmeras. Como já contei aqui, meu quadro vai além do alcoolismo e passa por uma depressão que me acompanha há muito tempo. Saber lidar com ela é o grande desafio, não tem por que sentir vergonha em falar disso.

A vida fora do meu quarto também não ajuda, basta ler os noticiários, com tantos acontecimentos brutais que fogem ao nosso controle. A vida é uma sucessão de acontecimentos imprevisíveis. Lidar com eles requer calma.

Outro dia reli meus posts. E percebi que o que eles têm em comum é que querem mostrar aos que se sentem sozinhos nessa dor que eles não são os únicos. Muita gente luta para simplesmente levantar da cama. É preciso encarar esses desafios. E que a guinada para sair do que nos parece um beco sem saída é por aí.

Um remédio que funciona para mim são os exercícios que faço quase todo dia. Outro grande aliado é meu cachorro. Ele é tão feliz, sorri quando eu chego em casa ou quando o levo para passear. Fazer musculação é chato mas é bom, cuidar da alimentação também é um antídoto para a dor da alma. Os cuidados devem ser corriqueiros e constantes. Assim como chegam pensamentos ruins, vêm outros bons.

Quando saio na rua e vejo gente conversando, gente com criança, gente com seus animais, gente passeando com gente mais velha... E de uma hora para outra estou mais feliz. Não penso mais em desistir, só em tentar mais uma vez. As tentativas podem ser desastrosas, é verdade, mas elas servem para dar risada, são pequenos desastres pessoais que têm lá sua graça.

O começo de tudo foi me livrar do álcool, e com isso conquistei uma esperança para viver melhor, mais feliz. Essa liberação da dependência me deu perspectiva para sonhar dias melhores e enfrentar dias piores. Há esperança em tudo que faço. Hoje sei se estou bem ou ruim, e por que estou de um jeito ou de outro. E isso é o mais importante. Ter consciência. Cuidar da saúde, me alimentar bem e sobretudo falar o que sinto. Me liberta e me ajuda a encontrar quem também passa por questionamentos como os meus.

Não tenho dúvida de que não escolhi ser a sofredora de plantão, nem a possível perdedora. Às vezes, como disse, é preciso recuar. Olhar para os meus limites. Para depois avançar melhor, mais feliz. Mais plena de mim. Viver com o álcool é viver pela metade, sem encarar o que vem pela frente, sem saber cuidar dos que me cercam ou de mim mesma.

Seguir em frente, sempre. Hoje é meu lema. Não estou mais sozinha na dor, nem você deve estar. Procuremos sempre ajuda para afugentar nossos demônios. Há saída. Acredite.

*

Onde buscar ajuda

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 h por dia no número 188, por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico.

NPV (Núcleo de Prevenção à Violência)

Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Pronto-Socorro Psiquiátrico

Ideação suicida é emergência médica. Caso pense em tirar a própria vida, procure um hospital psiquiátrico e verifique se ele tem pronto-socorro. Na cidade de São Paulo, há opções como o Pronto Socorro Municipal Prof. João Catarin Mezomo, o Caism (Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental) e o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.

Mapa da Saúde Mental

O site, do Instituto Vita Alere, mapeia serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos, além de ações voluntárias realizadas por ONGs e instituições filantrópicas, entre outros. Também oferece cartilhas com orientações em saúde mental.