A inteligência artificial está chegando também à matemática

O acervo do museu Getty, em Los Angeles, nos Estados Unidos, contém um retrato do século 17 de Euclides de Alexandria, matemático da Grécia antiga. A imagem o mostra desgrenhado, segurando páginas de "Os Elementos", seu tratado sobre geometria dividido em 13 livros, com as mãos sujas.

Por mais de 2.000 anos, os escritos do grego foram referência da argumentação e do raciocínio matemáticos. "É famoso o fato de que Euclides começa sua obra com definições quase poéticas", diz Jeremy Avigad, professor de lógica na Universidade Carnegie Mellon, na Pensilvânia.

"Ele construiu a matemática do tempo em cima disso, provando as coisas de tal maneira que cada passo sucessivo decorre claramente dos anteriores, usando as noções e definições básicas e os teoremas prévios." Houve queixas de que alguns dos passos "óbvios" de Euclides não eram tão óbvios assim, pondera Avigad, mas o sistema funcionou.

Profissionais do século 20, entretanto, já não estavam dispostos a fundamentar a matemática sobre base geométrica intuitiva. Em vez disso, desenvolveram sistemas formais —representações simbólicas precisas, regras mecânicas. Com o tempo, essa formalização permitiu que a matemática fosse traduzida para código de computador.

Em 1976, o teorema de quatro cores, o qual afirma serem quatro cores o bastante para preencher um mapa de modo a não haver duas regiões adjacentes com a mesma cor, tornou-se a primeira proposição importante comprovada com ajuda de força computacional bruta.

Os matemáticos estão agora lidando com a força transformadora mais recente: a inteligência artificial.

Christian Szegedy, cientista de computadores ex-Google e hoje em uma startup na região de San Francisco, Califórnia, previu em 2019 que, nos próximos dez anos, sistema computadorizado igualaria ou superaria a capacidade de resolução de problemas dos melhores matemáticos humanos.

Akshay Venkatesh, matemático do Instituto de Estudo Avançado da Universidade Princeton, em Nova Jérsei, e ganhador da Medalha Fields em 2018, não está interessado em usar IA no momento, mas quer muito falar sobre ela.

"Quero que meus alunos entendam que seu campo de trabalho vai mudar muito", declarou ele em entrevista no último ano. Recentemente, ele acrescentou em conversa por email não se opor ao uso ponderado e cuidadoso da tecnologia para apoiar a compreensão humana. Entretanto, acreditar fortemente ser essencial prestar atenção ao modo de utilização.

Em fevereiro deste ano, Venkatesh assistiu a um workshop no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no campus da UCLA (Universidade da Califórnia), sobre "provas assistidas por máquina". (Ele visitou o retrato de Euclides no dia final daquele dia).

O encontro atraiu um misto atípico de matemáticos e cientistas da computação. "Isso parece significativo", comentou Terence Tao, matemático da universidade, ganhador de uma Medalha Fields em 2006 e organizador principal do workshop.

Tao observou ter sido apenas nos últimos dois ou três anos que matemáticos começaram a se preocupar com as ameaças potenciais da IA, quer seja à estética matemática ou a eles próprios. O fato de membros eminentes da comunidade estarem agora falando do assunto e explorando o potencial da IA "meio que rompe o tabu", declara.

Um dos mais celebrados participantes do evento estava sentado na primeira fileira: uma caixa trapezoidal chamada "robô do levanta a mão". A máquina emitia um cochicho mecânico e levantava a mão sempre que um participante online tinha uma pergunta a fazer. "Ajuda se os robôs são bonitinhos e não parecem intimidadores", afirma Tao.

Que venham os "reclamantes da prova"

Hoje em dia não faltam gadgets para otimizar nossas vidas –nossa dieta, sono e exercício. "Gostamos de nos dotar de objetos a nos facilitar fazer as coisas corretamente", comenta Jordan Ellenberg, matemático da Universidade de Wisconsin-Madison, durante um intervalo no workshop.

Para ele, gadgets de IA podem fazer o mesmo para a matemática. "Está muito claro que a questão é o que as máquinas podem fazer por nós, e não o que as máquinas farão conosco."

Um gadget matemático é conhecido como assistente de prova ou comprovador interativo de teoremas (o "Automath" foi uma versão inicial na década de 1960). Eis como ele funciona: um matemático traduz uma prova em código. Depois, software verifica se o raciocínio está correto. As verificações se acumulam em uma biblioteca que outros podem consultar.

Esse tipo de formalização oferece um fundamento para a matemática hoje, diz Avigad, diretor do Centro Hoskinson de Matemática Formal (fundado pelo empreendedor de criptomoedas Charles Hoskinson). "Do mesmo modo como Euclides procurava codificar e fornecer uma base para a matemática de seu tempo."

Recentemente, o sistema de assistente de prova de fonte aberta Lean vem atraindo atenção. Desenvolvido na Microsoft por Leonardo de Moura, cientista da computação que agora está na Amazon, o Lean usa o raciocínio automatizado, alimentado pelo que é conhecida como a boa inteligência artificial à moda antiga, ou Gofai ("good old-fashioned artificial intelligence") –IA simbólica, inspirada na lógica.

Até agora a comunidade Lean já verificou um teorema interessante sobre virar uma esfera do avesso, além de um teorema fundamental para um esquema a unificar reinos matemáticos.

Mas um assistente de prova também tem desvantagens: frequentemente se queixa de não entender as definições, os axiomas ou os passos de raciocínio inseridos pelo matemático, razão pela qual já foi descrito como "reclamante da prova". Essas reclamações todas podem deixar as pesquisas trabalhosas.

Heather Macbeth, matemática na Universidade Fordham, em Nova iorque, disse que esse mesmo recurso –fornecer feedback linha por linha—também faz com que os sistemas sejam úteis para o ensino.

Este ano, Macbeth criou um curso "bilingue": nas anotações sobre as aulas, traduziu para o código Lean todos os problemas apresentados na lousa, e em seu dever de casa alunos tiveram que resolver os problemas tanto em Lean quanto em prosa. "Isso lhes deu confiança", diz Macbeth, porque eles recebiam feedback instantâneo quando a prova estava terminada e confirmação de que cada passo no caminho estava certo ou errado.

Desde que assistiu ao workshop, a matemática Emily Riehl, da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, usou um programa experimental de assistente de prova para formalizar provas que havia publicado previamente com um coautor. Ao final de uma verificação, disse, "eu agora entendo a prova profundamente, muito mais profundamente que antes. Estou pensando com tanta clareza que consigo explicá-la a um computador realmente burro."

Razão bruta –mas isso é matemática?

Outra ferramenta de raciocínio automatizado, usada por Marijn Heule, cientista da computação na Universidade Carnegie Mellon e estudioso da Amazon, é algo que ele chama coloquialmente de "raciocínio bruto" (o termo mais técnico é solucionador de satisfatibilidade, ou SAT).

Segundo ele, se você simplesmente declara, com codificação cuidadosamente elaborada, que tipo de "objeto exótico" visa encontrar, uma rede de supercomputadores vasculha um espaço de buscas e determina se esse objeto existe de fato.

Logo antes do workshop, Heule e um de seus alunos de doutorado, Bernardo Subercaseaux, finalizaram sua solução a um problema de longa data, com um arquivo de 50 terabytes. Mas esse arquivo mal era comparável a um resultado que Heule e seus colaboradores produziram em 2016.

"Prova de matemática de 200 terabytes é a maior de todos os tempos", anunciava manchete na revista Nature. O artigo questionava se resolver problemas com tais ferramentas poderia realmente ser visto como matemática. Para Heule, essa abordagem é necessária "para solucionar problemas que estão além do alcance humano".

Outro conjunto de ferramentas usa a aprendizagem de máquina, que sintetiza volumes imensos de dados e detecta padrões, mas não é bom em raciocínio lógico, passo a passo. O DeepMind do Google cria algoritmos com aprendizagem de máquina para lidar com enovelamento de proteínas (AlphaFold) e ganhar partidas de xadrez (AlphaZero).

Em artigo publicado em 2021 na Nature, uma equipe descreveu seus resultados como "promover o avanço da matemática, guiando a intuição humana com IA".

Yuhuai "Tony" Wu, cientista da computação que trabalhou no Google e agora está em uma startup na região de San Francisco, delineou um objetivo mais grandioso para a aprendizagem de máquina: "solucionar a matemática".

No Google, Wu explorou como os grandes modelos de linguagem que alimentam os chatbots poderiam ajudar com matemática. A equipe usou um modelo treinado com dados da internet e então aprimorado com um conjunto grande de dados rico em calculos, usando, por exemplo, um arquivo online de artigos sobre matemática e ciência.

Wu disse no workshop que, quando lhe era pedido em inglês normal que resolvesse problemas de matemática, esse chatbot especializado, chamado Minerva, "era bom em imitar humanos". O modelo obtinha notas melhores que as de um aluno mediano de 16 anos em testes de matemática do ensino médio.

A matemática como teste decisivo

Matemáticos vêm reagindo a essas disrupções com graus diversos de preocupação.

Michael Harris lamenta a ausência de discussão sobre as implicações mais amplas da IA para a pesquisa matemática, especialmente "quando isso se compara à discussão muito dinâmica sendo travada" sobre a tecnologia "em praticamente todas as áreas menos a matemática".

Geordie Williamson, da Universidade de Sydney e colaborador da DeepMind, falou no encontro da Academia Nacional de Ciências e incentivou matemáticos e cientistas da computação a se envolverem mais nessas discussões. No workshop em Los Angeles, ele abriu sua palestra com uma frase tirada de "You and the Atom Bomb", ensaio de George Orwell de 1945.

"Considerando a probabilidade de todos sermos profundamente afetados nos próximos cinco anos", ele disse, "a aprendizagem profunda não tem estimulado tanta discussão quanto se poderia prever".

Williamson considera a matemática um teste decisivo do que a aprendizagem de máquina é capaz ou não de fazer. O raciocínio é essencial ao processo matemático e também o problema crucial da aprendizagem de máquina que ainda não foi solucionado.

No início da colaboração de Williamson com a DeepMind, a equipe identificou uma rede neural simples que previu "uma quantidade na matemática com a qual eu me preocupava profundamente" e o fez "com precisão absurda".

Williamson se esforçou muito para entender o porquê –isso daria o enunciado de um teorema--, mas não conseguiu. Tampouco seus colegas. Como o geômetra antigo Euclides, a rede neural de alguma maneira havia discernido uma verdade matemática intuitivamente, mas o "porquê" lógico disso estava longe de ser evidente.

No workshop de Los Angeles, um tema muito discutido foi como combinar o intuitivo e o lógico. Se a IA pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, as consequências seriam imprevisíveis.

Mas, observou Williamson, há pouca motivação para entender a caixa preta apresentada pela aprendizagem de máquina. "É a cultura do hacking na tecnologia: se uma coisa funciona na maior parte do tempo, então está ótimo". Mas isso deixa matemáticos insatisfeitos.

William disse ainda que tentar entender o que se passa dentro de uma rede neural levanta "questões matemáticas fascinantes" e que buscar respostas abre para matemáticos uma oportunidade "de fazer uma contribuição significativa para o mundo."

