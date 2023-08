Lotar cadeias e derrubar taxas de homicídios de El Salvador fizeram de Nayib Bukele o governante mais popular da América Latina. Nove de cada dez eleitores aprovam o trabalho do presidente, sem se importar com denúncias de tortura, execuções e prisões arbitrárias. Muitos certamente preferem que seja assim.

Quase dois terços dos salvadorenhos (63%) acham que um governo autoritário pode ficar no poder se resolver os problemas do país, segundo números do Latinobarómetro. O combate às gangues e a redução dos índices de violência foram ferramentas ideais para o presidente testar os limites desse consentimento.

O exemplo de Bukele reproduz um padrão que intoxica o debate sobre a segurança pública no mundo. Há décadas, políticos aproveitam rancores históricos, exploram medos imediatos e vendem a ideia de que é impossível ser severo com criminosos sem violar direitos. A aprovação popular é exibida como salvo-conduto para os abusos do Estado.

A violência crônica, o enraizamento de quadrilhas e a fadiga com o crime fazem com que a lógica seja candente no Brasil. Segundo o Datafolha, 83% dos eleitores concordam com a afirmação de que o país "tem muita mordomia para bandido". A adesão à tese é alta entre eleitores de Bolsonaro (93%) e de Lula (73%).

São muitos os governantes de direita que agitam essa flâmula para colher popularidade e disfarçar o fato de que não têm uma política de segurança com início, meio e fim. O mais recente foi Tarcísio de Freitas, que se recusou a fazer uma inflexão civilizada para reagir à barbárie de Guarujá, que começou com o assassinato de um policial e terminou com uma matança.

A tolerância com a letalidade policial reduz o espaço da esquerda, que custa a encontrar lugar nas discussões sobre segurança. A pauta continuará dominada pelo populismo selvagem enquanto não surgirem plataformas alternativas que sejam tão rigorosas no controle de armas e na defesa dos direitos humanos como no combate ao crime organizado.