Na semana passada, dei uma palestra na Universidade da Califórnia em San Diego sobre política e justiça social. Depois, enquanto eu estava autografando livros, uma jovem mulher negra se aproximou da minha mesa e sussurrou uma pergunta sobre o que eu achava dos horrores na Faixa de Gaza.

A próxima pessoa na fila era uma mulher judia mais velha que me implorou para "fazer o que puder" para mudar as opiniões das pessoas porque "todos nos odeiam agora", observando que os judeus sempre defenderam os direitos civis.

Ambas as mulheres vieram me ouvir falar, expressaram sua aprovação ao meu trabalho em geral e, eu presumo, concordam comigo em muitas questões. Mas em relação às consequências políticas da guerra em Gaza, parecia bastante claro que elas tinham opiniões divergentes, mas cada uma assumiu que eu concordava com seus pontos de vista.

É claro que as duas mulheres são indivíduos, não porta-vozes de suas comunidades inteiras. Mesmo assim, essas breves conversas foram um pequeno exemplo de como a guerra Israel-Hamas tem tensionado percepções e relacionamentos entre grupos-chave na coalizão progressista e como muitos sentem que são obrigados a declarar sua posição.

Tomar uma posição contra a matança de civis —como o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro e as operações militares israelenses em Gaza— é relativamente fácil. Fica mais difícil quando se considera o apoio ou a oposição à condução geral da guerra, incluindo os crescentes apelos por um cessar-fogo. E quando a abertura é ampliada das particularidades da violência atual para a história mais ampla do conflito, a divergência de opiniões se torna ainda mais acentuada e complicada.

Algumas semanas atrás, entrevistei vários ativistas pró-palestinos e estudiosos nos Estados Unidos. Quase todos eles se descreveram como antissionistas, mas em nossas conversas, todos eles também condenaram o antissemitismo.

Nesta semana, voltei-me a Jonathan Greenblatt, CEO da Liga Antidifamação —com quem havia conversado logo após sua participação na Marcha por Israel que atraiu dezenas de milhares de pessoas para o National Mall. Ele vê o antissionismo, por definição, como antissemitismo. Ele me disse: "O sionismo é fundamental para o judaísmo". Ele acredita que afirmar ser antissionista, mas não antissemita, é como alguém dizer em 1963 que "sou contra o movimento pelos direitos civis, mas também sou contra o racismo".

Ele não apenas acredita que é possível ser um crítico severo do governo israelense sem ser antissionista, como também diz que ele próprio, como muitos outros, apoia a identidade palestina e o nacionalismo palestino ao mesmo tempo em que é sionista.

É aqui, na disputa sobre definições, que as coisas começam a se desintegrar e onde as pessoas de ambos os lados da questão, que se veem como defensoras da justiça, são frequentemente vistas por aqueles do lado oposto como defensoras do ódio e da crueldade.

Por exemplo, existem várias formas de sionismo, e as pessoas raramente parecem ser explícitas sobre a qual forma são a favor ou contra. Sionismo político? Sionismo cultural? Sionismo religioso? Alguma combinação deles? Isso importa? Essa falta de especificidade pode contribuir para o cinismo.

Quando conversei com os ativistas pró-palestinos e estudiosos, fiz uma pergunta simples que é frequentemente feita: Você acredita que Israel tem o direito de existir? Para minha surpresa, nenhum respondeu com um "sim" direto.

Um deles, o jornalista e estudioso Marc Lamont Hill, coautor de "Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics" (exceto pela Palestina: os limites da política progressista, em tradução livre), disse que acredita que "todas as nações merecem ter sua integridade territorial honrada e respeitada" e que não acredita que devemos estar "prejudicando Israel como um Estado". Ele também acredita que a pergunta é falha porque, em sua opinião, ela "presume que o direito de existir de todos os outros Estados foi afirmado, mas não o de Israel".

Nessa pergunta, segundo ele, o que as pessoas realmente estão perguntando é se Israel tem o direito de existir "como um Estado judeu, como um Estado etnocêntrico", ao que ele responde: "Nenhuma nação tem o direito de não ser um Estado de todos os seus cidadãos" ou de "criar uma hierarquia ao longo de linhas étnicas, raciais, de gênero, religiosas". Segundo Hill, "seria como perguntar aos nativos americanos se os EUA têm o direito de existir". Ele especificou que sua crítica é especificamente sobre o sionismo político.

Quando contei a Greenblatt que nenhum dos meus entrevistados respondeu diretamente "sim" à pergunta sobre o direito de existir, ele disse que isso era "quase indescritivelmente ofensivo" porque ele conecta qualquer hesitação nessa resposta ao antissemitismo histórico e à negação do direito do povo judeu à autodeterminação.

Mas Greenblatt e Hill concordam em um ponto mais específico: que há discriminação contra os árabes em Israel. "Definitivamente há discriminação lá", disse o CEO da Liga Antidifamação. A Anistia Internacional foi ainda mais longe, acusando Israel de operar um "regime de apartheid" e declarando que "seja vivendo em Gaza, Jerusalém Oriental e o restante da Cisjordânia, ou em Israel mesmo, os palestinos são tratados como um grupo racial inferior e sistematicamente privados de seus direitos".

Eu saio dessas discussões com uma sensação de vertigem, ciente de que a disputa está se desenrolando com incidentes antissemitas e islamofóbicos aumentando e o medo se espalhando pelas comunidades judaicas, muçulmanas e árabes.

Depois de conversar com todos, eu desejava que todos pudessem ter estado em uma sala conversando uns com os outros.

É difícil aceitar que pessoas inteligentes que parecem querer fazer a coisa certa não consigam encontrar algum entendimento comum sobre essas questões, encontrar mais pontos de acordo e sair de um ciclo descendente de recriminações.

Se eles não o fizerem, temo que essa disputa será uma perda para todos.