Mahershalalhashbaz Ali. Essa curiosa combinação de nome hebraico e sobrenome islâmico, um enorme e outro mínimo, aparece no passaporte do vencedor de dois Oscar. Vem da Bíblia. É o nome de um dos filhos do profeta Isaías. Seu significado não é dos mais edificantes. Tem a ver com pilhagem, saque.

O ator fez bem em encurtar para Mahershala. Quando ganhou o Globo de Ouro por "Green Book", foi devidamente batizado - com vodca. Aconteceu nos bastidores. Como um padre dionisíaco, Bill Murray foi espargindo o conteúdo de seu cálice na cabeça dos colegas, entre eles Ali e seu parceiro no filme, Viggo Mortensen.

Muçulmano desde os vinte anos, seguidor de uma comunidade mais tolerante, considerada herética por grupos ortodoxos, Mahershala não bebe. Mas entrou na brincadeira. "É o Bill Murray, pô!". Um perfeito cavalheiro. Por sorte, não estavam no "Feitiço do Tempo".

Mahershela Ali, Julia Roberts e Ethan Hawke em cena de 'O Mundo Depois de Nós' - JoJo Whilden/Divulgação

Em "O Mundo Depois de Nós", Ali (George) deixa os preceitos religiosos dos Ahmadi, surgidos no Punjabi, entre a Índia e Paquistão, e, em nome da arte cinematográfica, prepara um coquetel numa bela casa de férias. Diz que é seu drinque exclusivo, e o oferece para Ethan Hawke (Clay). Desconfiada, a misantropa Julia Roberts (Amanda) pergunta o que tem dentro. Para nossa decepção, ela é interrompida pelo marido, que aprova a mistura com entusiasmo.

Lá fora o mundo está cada vez mais sombrio. Cervos e flamingos fazem assembleias, aviões caem, navios encalham e carros autoguiados entram num engavetamento interminável. Não é uma simples tempestade que se avizinha, mas talvez o fim. O caos espelha um inferno sartreano de conflitos pessoais e raciais. Em meio a tudo isso, o coquetel tem o sabor dos vinhos tomados durante a Peste: é o prazer dos que fazem a última dança.

Ricos, os personagens poderiam estar no livro de Isaías, que criticava a concentração de renda: "Ai dos que juntam casa com casa, emendam campo a campo até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país". Não é exatamente o caso deles, mas a descrição se ajusta. Mais adiante, o pai de Mahershalalhashbaz também diz, numa toada anti-Murray: "Ai dos que são fortes para beber vinho e dos que são valentes para misturar bebidas."

Talvez seja preciso entender o contexto, mas adiemos o apocalipse, nós que somos valentes. Pois urge responder a pergunta: afinal, quais os ingredientes usados pelo homem misterioso de fraque e fala mansa, que aparece do nada? Talvez seja, como o nome do ator, uma combinação inusitada. Talvez seja a chave de tudo, a poção da clarividência.

Mas naquele mundo em que as comunicações foram cortadas, em que o desespero diante das telas mudas escancara uma dependência sem volta, é impossível ler os rótulos das garrafas que ele vai manuseando, como mágico. A cor, um âmbar avermelhado, lembra o Campari. Única pista.

Poderia ser uma das muitas variações do negroni, o triângulo perfeito dos balcões. Como o rosita, feito com tequila em vez de gim, criação de Gaz Regan, autor de inúmeros livros de coquetelaria. Seria uma homenagem à pequena Rosie, filha do casal Clay-Amanda, a única que parece entender realmente o que está acontecendo.

ROSITA