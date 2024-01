Nada mais auspicioso do que começar o ano com o sorriso de Diane Keaton. De "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" ("Annie Hall", no original) a "Alguém Tem Que Ceder", a atriz ilumina a tela e quem a está assistindo.

Woody Allen e Diane Keaton em cena do filme 'Manhattan', de 1979 - Divulgação

Ela faz 78 anos neste dia 5. O humor espontâneo de Diane Hall, seu nome verdadeiro, que Woody Allen colocou nos luminosos, rima com o brilho nos olhos. Uma parcela pequena desse brilho talvez venha do vinho, companheiro de todas as noites que ela faz questão de tomar com bastante gelo. "Sei que não é o ideal. Mas eu também não sou a ideal". Ainda bem. Seu charme está na doce idiossincrasia.

Quando morava em Nova York, nos anos 1970, costumava descer do apartamento para o bar. E pedia vinho no balcão, num copo de cerveja. Numa noite de verão, o calor era tanto que resolveu pôr gelo no suco de Baco e não parou mais, seguindo nessa trilha não-ideal, balançando as pedras como uma bebedora de uísque.

A cena se repete em "Procurando Mr. Goodbar", num tom sombrio. Lançado em 1977, mesmo ano de "Annie Hall", o filme retrata certo underground nova-iorquino, de boates gay, disco music, gigolôs e traficantes. Seu personagem, uma professora, vai de bar em bar em busca de drogas e homens, os quais se confundem, até de forma letal.

Vai-se a vida, fica o vinho. Dirigido por Richard Brooks, é um longa moralista —só vale por Keaton. Não tem lagostas, por exemplo, que nunca mais serão as mesmas depois da comédia de Allen —assim como as roupas femininas, já que a atriz vestia o que queria, para desespero da figurinista, e acabou ditando moda, com suas gravatas, chapéus e coletes. O vinho dos "Noivos" é branco, numa cena em que ela e Woody estão se conhecendo, desajeitadamente.

Ela iria desafiar as normas novamente em "Alguém Tem Que Ceder", de 2003, aparecendo nua aos quase 60, linda e sexy, encantando o solteirão inveterado Jack Nicholson, que só sai com mulheres jovens.

Jack Nicholson em cena de 'Sem Destino', de 1969 - Divulgação

Keanu Reeves também se apaixona por ela —e quem não? No filme, ela toma vinho tinto, champanhe e, para aplacar um momento de nervosismo, entorna dois dry martinis em dois minutos.

Mais adiante, em Paris, com seu vinho fiel, começa a se exaltar alegremente. Reeves, médico racional, diz que "ela é brilhante, mas perde o controle com o álcool." Bem-intencionado, mal sabe a bola fora que deu. Ela responde: "Eu sei, é uma característica minha que eu adoro". Jack Nicholson, que estava na mesa de penetra, dispara: "Eu também". O vinho revela a verdade.

Keaton gosta tanto do fermentado de uva que criou sua própria marca, feita com cachos de várias regiões da Califórnia e vendida a preço acessível. Chama simplesmente The Keaton. Segundo ela mesma, é um vinho do dia a dia, para ser tomado, adivinhe, com gelo.

Outra de suas predileções é o Lillet, vinho fortificado, que costuma tomar com gelo e uma fatia de limão-siciliano. Existe um coquetel próximo, com nome peculiar, o Raimbaut, em homenagem ao trovador provençal Raimbaut D'Orange.

Divertido imaginar Nicholson e Reeves no século 12 disputando o amor de Keaton, com rimas e canções, um tentando superar o outro na mestria da língua. Ou os três bebendo juntos e rindo, rindo muito, no set de filmagem, entre um take e outro.

RAIMBAUT

45 ml de gim

30 ml de Lillet blanc

30 ml de licor de laranja

Mexa os ingredientes com gelo e coe para uma taça coupe gelada. Finalize com um twist de limão-siciliano. E, se quiser, uma ou duas pedras de gelo.