As demandas por justiça reprodutiva emergem da luta por justiça social - no enfrentamento à mortalidade materna e ao aborto inseguro e criminalizado - assim como dos índices de violência doméstica e de violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. A mobilização por justiça reprodutiva é também um motor histórico das mulheres negras: a Lei do Ventre Livre, que, em 1871, determinou que os filhos nascidos das mulheres escravizadas fossem livres, demonstra o quão essencial é a luta das mulheres negras para aprofundar o debate político sobre mudanças estruturais necessárias na nossa sociedade.

Direitos reprodutivos - Catarina Pignato

Reflexo da democracia da (in)justiça reprodutiva, em mais uma guerra contra meninas e mulheres, especialmente negras, que são as maiores vítimas de estupro, temos agora a tramitação do PL 1904/2024. O chamado de PL da Gravidez Infantil, ou até mesmo PL do Estuprador, quer tornar crime hediondo o aborto de mulheres e meninas vítimas de violência sexual e tem impedido a interrupção da gestação de muitas crianças estupradas antes mesmo de sua possível aprovação como lei.

No país da fajuta "democracia racial", a constância da violência e do vilipêndio do corpo de mulheres negras demonstra mais uma vez que participar do "banquete" da cidadania no Brasil só é permitido a determinados gêneros, CEPs, raças, classes e identidades, especialmente quando o assunto é justiça reprodutiva. Eu, como uma mulher negra e travesti, não me deixo esquecer disso nem por um minuto.

A mobilização das mulheres contra o absurdo do PL 1904 tomou a sociedade brasileira, tornando-se, a partir da defesa da justiça reprodutiva, um chamado contra todas as desigualdades que afetam nossas trajetórias. A luta por justiça reprodutiva fornece um ambiente político para as nossas aspirações que engloba todas as questões relacionadas à justiça social, aos direitos humanos e às políticas de reparação, inclusive em defesa do aborto legal e do enfrentamento à mortalidade materna, dois dos principais problemas de saúde reprodutiva no nosso contexto.

Segundo o IBGE, 33,5% das mulheres negras vivem em domicílios em que o rendimento domiciliar per capita encontra-se abaixo da linha de pobreza. No que diz respeito ao trabalho, quase 48% de nós estamos em ocupações informais, ou seja, elementos de proteção social tais como como a garantia do salário mínimo e a aposentadoria são exceções em nossas vidas. Quando o assunto é saúde, lideramos as estatísticas de morte materna, somos as que menos acessam os cuidados de pré-natal e pós-parto, além de sofrermos com os maiores índices de violência e racismo obstétrico e com o mau atendimento e acolhimento em saúde. A violência do Estado também atinge mais nossos territórios e nossos filhos. São as meninas e mulheres negras as que mais são estupradas, têm casamentos infantis e são criminalizadas pela prática do aborto.

A violência política de gênero e raça, a LGBTfobia, a violência institucional e o racismo obstétrico são alguns dos diversos atravessamentos que nos conectam como mulheres negras num país dominado pelo racismo e pelo sexismo. Afinal, somos 28% da população brasileira, o maior grupo populacional do país, mas, pelos indicadores das condições de vida, o nosso perfil é o da subcidadania, da marginalização e de quem mais sofre com a (in)justiça reprodutiva.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Por isso, nos vale muito refletir sobre os passos que damos em busca da justiça reprodutiva. Foi por meio dessa estratégia, afinal, que chegamos até mesmo à abolição da escravatura. Devemos ser firmes em lutar por reparação e por uma democracia com justiça reprodutiva para todas nós. Quem sabe aonde poderemos chegar?