O grupo Stellantis reordenou seus diferentes produtos pelo mundo e promoveu trocas entre as marcas. Um exemplo desse movimento é a picape Fiat Titano, que estreia no mercado nacional com preço a partir de R$ 219.990.

O modelo foi desenvolvido na China e lançado em 2019 como Changan Kaicene F70. A estreia no Brasil estava prevista para 2021, mas como Peugeot Landtrek. A montagem coube ao grupo Nordex, que produz veículos para diferentes empresas no Uruguai.

Os planos para o Brasil foram anunciados em fevereiro de 2020, três semanas antes de a OMS (Organização Mundial de Saúde) confirmar que a Covid-19 era considerada uma pandemia.

Fiat Titano chega ao mercado em três versões: Ranch (picape vermelha), Endurance (centro) e Volcano - Divulgação

Ainda naquele ano –e em meio ao caos instalado na indústria global–, houve avanço nas negociações que resultaram na fusão das empresas PSA Peugeot Citroën e FCA Fiat Chrysler. Surgia o grupo Stellantis, criado oficialmente em janeiro de 2021.

Então a picape Landtrek mudou de marca e virou Fiat Titano no Brasil. A carroceria permaneceu a mesma, mas foram gastas muitas horas de engenharia para adequar o modelo ao gosto e às necessidades do mercado nacional.

Para a Fiat, trata-se de sua primeira opção disponível no segmento das picapes médias. A marca é líder entre as compactas, com Strada e Toro —o que, na visão da Stellantis, faz a marca italiana ter mais força no segmento do que a Peugeot.

Pelo posicionamento do novo produto, a estratégia será oferecer aptidões e equipamentos semelhantes aos encontrados na concorrência, mas por preços menores.

Toda a linha Titano é equipada com motor 2.2 turbodiesel (180 cv), o mesmo utilizado pela van Ducato. Há também seis airbags, ar-condicionado e direção com assistência hidráulica entre os itens de série.

A versão mais em conta se chama Endurance e traz câmbio manual de seis marchas. Já a intermediária Volcano (R$ 239.990) e a topo de linha Ranch (R$ 259.990) vêm com caixa automática de seis velocidades. Todas têm cabine dupla e tração 4x4.

Picape média mais vendida do Brasil, a Toyota Hilux custa a partir de R$ 242.590 na versão cabine dupla. Já a Ford Ranger, modelo mais moderno do mercado, parte de R$ 234.990.