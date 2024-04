Após os ataques de Elon Musk a Alexandre de Moraes na última semana, houve uma coordenação de ataques da direita em diferentes temas, em uma tentativa de manter a base de oposição ao governo acesa nas redes em um momento no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro encara a possibilidade de prisão em decorrência das investigações da tentativa de golpe de Estado.

Toda essa movimentação de Musk no X pautou o debate nas redes sociais ao longo da semana passada. A cada nova postagem, mais empolgação era trazida aos grupos. Entre os temas, discutiu-se liberdade de expressão, ditadura de esquerda no Brasil, "consórcio PT-STF" e uma possível dependência da Starlink em locais de difícil acesso no país.

O empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) e presidente-executivo da Tesla, em evento em Paris - Gonzalo Fuentes - 16.jun.23/Reuters

O único tema no qual os grupos de esquerda conseguiram se sobressair foi sobre a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, deputado suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Nessa discussão, a esquerda foi bem-sucedida em vincular o apoio dos deputados bolsonaristas a Brazão, ao que chamaram de "bancada da milícia".

No último sábado (13), após os ataques promovidos pelo Irã a Israel, políticos de oposição começaram a circular mensagens tentando pautar o impeachment de Lula pelas falas contra Israel, ao que classificaram como antissemitas e com possibilidade de trazer guerra ao Brasil. A pauta do impeachment já estava sendo debatida nas redes após o bilionário Elon Musk promover ataques contra Alexandre de Moraes no X.

Antes dos ataques no sábado, circulou nos grupos um convite para entrevista entre Bolsonaro e Musk. Chama a atenção o fato de que entre as imagens que foram disseminadas havia diferença no horário de início da conversa. Apesar de trazer o @ do usuário de Jair Bolsonaro nas redes sociais, as imagens não foram postadas em nenhum canal oficial, seja do ex-presidente ou de Musk.

Já depois do horário previsto para início da conversa, avisos começaram a rodar os grupos dizendo que em decorrência dos ataques do Irã a Israel, o ex-presidente e o bilionário resolveram adiar a entrevista. Ao mesmo tempo, foram enviadas imagens falsas de que Lula, em resposta a Musk, faria uma entrevista ao vivo com Eike Batista.

Ao longo da semana passada, após Lula fazer uma crítica indireta a Musk, dizendo que o bilionário nunca produziu um "pé de capim no Brasil", diversas mensagens falsas circularam nos grupos públicos de WhatsApp e Telegram analisados pela Palver. As que mais circularam traziam uma tréplica de Musk a Lula, como se fosse uma reportagem do G1, dizendo que "quem prometeu que os petistas iriam comer 3 vezes ao dia foi o Lula, não eu. Ele que plante".

Uma imagem que repercutiu com intensidade nos grupos trazia diferentes manchetes dos principais jornais do mundo como Financial Times, The Guardian, Time, The Wall Street Journal, entre outros, apontando o embate de Elon Musk com as autoridades brasileiras. Abaixo da montagem os dizeres de que o Brasil teria sido reconhecido no exterior como uma "ditadura disfarçada de democracia", apesar de nenhum título fazer menção a isso. A frase termina alegando que a repercussão internacional teria "quebrado as pernas do consórcio", fazendo referência ao que os usuários de direita chamam de "consórcio Lula/STF/Imprensa".

Outro tema bastante discutido foi o uso da Starlink, uma das empresas de Musk, para fornecer sinal de internet em localidades de difícil acesso. As mensagens argumentam que Lula não tem como ganhar essa queda de braço, pois o agronegócio dependeria do serviço para maior produtividade das máquinas agrícolas. Além disso, as comunidades indígenas também seriam prejudicadas caso o serviço fosse cortado pelo governo federal. Esse tema circulou apenas nos grupos de direita.