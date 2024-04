A música "Evidências", composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, ficou famosa na voz de Chitãozinho & Xororó. Nascida como uma entre tantas outras canções sertanejas, ao longo dos anos tornou-se uma espécie de hino da música brasileira, num longo processo que já abordamos aqui. Agora a música subiu mais um degrau na canonização popular através da comédia romântica "Evidências do Amor", estrelada por Fábio Porchat e Sandy, que está em cartaz.

O enredo conta a história de Laura e Marco Antônio, um casal aparentemente comum. Diferentemente das comédias românticas que contam a saga de um casal em seus obstáculos para se unirem, "Evidências do Amor" começa pelo fim da relação, quando Laura abandona o noivo sem muitas explicações. Começam aí aqueles momentos mágicos que só o cinema pode oferecer. Marco, que não entende os motivos da separação pois se via como o namorado perfeito, começa a ter visões das brigas do casal toda vez que "Evidências" toca. E ela sempre toca.

Indo além do gênero comédia romântica, "Evidências do Amor" consegue bons momentos para além da história do casal, como quando o personagem de Porchat se lembra do pai falecido. Há também a ótima atuação de Evelyn Castro como coadjuvante. Apesar de algumas cenas não aderirem perfeitamente à história do casal, compramos essas histórias paralelas, muito em função da atuação de Porchat e Sandy, que demonstram química.

Cena de 'Evidências do Amor' - Divulgação

"Evidências do Amor" é qualitativamente muito superior à produção do próprio Fábio Porchat. É seu melhor filme até agora, especialmente se compararmos sua produção fora do Porta dos Fundos, muito mediana.

Certa vez um amigo me disse que se um filme é capaz de fazer você rir, chorar e pensar, não há dúvida: esse filme é bom. É o caso de "Evidências do Amor". Não me recordo de uma comédia romântica tão bem feita no Brasil. Acho importante apontar esses marcos, pois eles ajudam a entender as etapas do cinema nacional.

Ano passado tive espanto semelhante quando assisti ao filme "O Sequestro do Voo 375", sobre o real sequestro de um avião da Vasp em 1988 cuja intenção do sequestrador era jogar a aeronave contra o Palácio do Planalto. É uma obra incrível, que elevou muito o padrão das produções brasileiras de drama e ação.

Penso que algo semelhante deve ser pensado em relação a "Evidências do Amor". O diretor Pedro Antônio, que também participa do roteiro ao lado de Porchat, Álvaro Campos e Luanna Guimarães, conseguiu fazer o cinema nacional atingir o nível das melhores comédias românticas estrangeiras. O diretor pôde nos libertar e ir além, fazendo corajosamente uma comédia romântica sobre as brigas de um casal sem soar chato.

Frequentemente se fala que a vida imita a arte. Curiosamente, Porchat e Sandy romperam os respectivos casamentos na época em que o filme se encontrava em produção. Pelo visto, não é só o público que teve que repensar os próprios relacionamentos ao ouvir "Evidências" inúmeras vezes, canção cujo alcance só cresce nos últimos tempos.