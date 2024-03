Quando o campeonato estadual de São Paulo valia incomparavelmente mais do que vale hoje, era chamado simplesmente de Campeonato Paulista. Assim, pelo nome.

Eram tempos nos quais havia quem preferisse disputá-lo em vez do Campeonato Brasileiro, como em 1979.

Então, dos grandes paulistas, só o Palmeiras o disputou, eliminado pelo campeão invicto Inter, nas semifinais.

Como a Arena, o partido da ditadura, ia mal, nada menos de 94 times participaram do Nacional, motivo do justo boicote.

Palhinha, já em 1980, marcou o gol que sacramentou o título do Corinthians no Campeonato Paulista de 1979, bem mais valorizado do que o Brasileiro - Acervo - 10.fev.80/Folhapress

Foi a bobagem do aumentativo, que revelou a necessidade de alçá-lo ao que já não era, a responsável pelo uso do diminutivo, como resposta.

Caso a decisão fosse entre Bragantino e Novorizontino, o carimbo ficaria ainda mais atual.

Como será entre Palmeiras e Santos, é justo voltar a chamar o torneio, no fim, de Campeonato Paulista.

Neste domingo (31), véspera dos 60 anos do golpe que mergulhou o país nas trevas por 21, começará a ser decidido na Vila Belmiro, porque Corinthians e São Paulo, medíocres e covardes, negaram ao Santos os estádios de Itaquera e do Morumbi.

Agora, sim, tem graça.

Repetem-se as finais de 1959 e de 2015, as primeiras vencidas pelos alviverdes, as segundas pelos praianos, noves fora as decisões da Copa do Brasil, em 2015, e da Libertadores, em 2020, ambas vencidas pelo Palmeiras.

Das quatro, a melhor aconteceu no século passado, em janeiro de 1960, porque de um lado havia Valdir de Moraes; Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Geraldo Scotto; Zequinha e Chinesinho; Julinho Botelho, Américo Murolo, Romeiro e Nardo, sob o comando do técnico Osvaldo Brandão; e, do outro, Laércio; Urubatão, Getúlio e Dalmo; Formiga e Zito; Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe, sob as ordens de Lula, à época, o Lula mais famoso do Brasil.

Foram dois jogaços, que terminaram empatados 1 a 1 e 2 a 2, e o terceiro, todos no Pacaembu, com vitória verde por 2 a 1.

Tempos que não voltam mais e nem por isso desmerecem os atuais.

O Santos, em busca do 23º título, vive momentos de reconstrução, passou bem pelo Bragantino e tem no banco o tricampeão paulista (2017/18/19) Fábio Carille, disposto a evitar o segundo tri palmeirense —o primeiro no profissionalismo, a 26ª taça estadual na história.

É óbvio que para o Santos será mais importante voltar à Série A brasileira que ganhar novo título estadual, embora a conquista adquira caráter de ressurreição.

Para o Palmeiras, que coleciona taças como se fossem figurinhas, mais uma fará bem diante do rival que, se não é nem o primeiro nem o segundo mais renhido, é o que, na década de 1960, só não foi 12 vezes campeão seguido porque o Verdão o impediu em 1959, 1963 e 1966.

Palmeiras e Santos vão decidir o título paulista - Cesar Greco - 28.jan.24/Palmeiras/Divulgação

Ou seja, o que não falta é história para o clássico que o Novorizontino esteve perto de melar, ao ser melhor que o Palmeiras, na casa verde, durante o primeiro tempo inteiro da semifinal, para só sucumbir na etapa final, porque, afinal, o Palmeiras, além do mais, tem Endrick, autor do gol solitário da vitória.

Em 1959, o Rei Pelé tinha 19 anos, dois a mais do que Endrick tem hoje. E não conseguiu ser bicampeão paulista.

O jovem palmeirense, que frustrou Londres, Madri e Novo Horizonte, parece talhado para ser tri.

Se será ou não, saberemos a partir deste domingo.

Mas, que ficou divertido, ficou.