Sexo, ainda mais na fase de iniciação (adolescência, fase adulta jovem...), costuma ser um grande mergulho em algo desconhecido. E isso gera um medo enorme em muita gente! Tão enorme que por vezes até paralisa a pessoa, que fica sem saber o que fazer, como lidar, como seguir. Vamos falar disso tudo agora, para tentar aliviar um pouco essa pressão. Que tal?



Então, vamos lá: a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, sempre que algo novo se aproxima da nossa vida, isso gera uma série de pensamentos, emoções e sentimentos. Como as ansiedades, os medos, os pavores e as preocupações mais variadas.

É normal se sentir sobrecarregado e até com medo no início da vida sexual - Personare

Gera também excitação, animação, vontade de experimentar coisas novas, desejos e expectativas (muitas).



Tudo isso compõe algo emocional como um "kit novidade". E isso vale para escola, universidade, trabalho, novos grupos de amigos, viagens, passeios, oportunidades de lazer e, claro, para paqueras, amores e também a prática do sexo.



No campo amoroso e erótico, as novidades dessa fase de iniciação sexual são gigantescas. E desafiadoras: costuma ser muito complexo ter que lidar com prevenção às IST (infecções sexualmente transmissíveis) e à gravidez fora de hora, além de se lançar a todo um campo de desejos, excitações e prazeres, que incluem desde a prática da masturbação a momentos variados a dois, passando também pela diversidade de formas de se apaixonar, e de dar e de receber prazer.

E olha que aqui só estou citando alguns pontos. Há infinitos sentimentos, sensações, pensamentos e, por que não, intuições, que entram em campo quando estamos em meio às vivências amorosas e sexuais.



É muita coisa para experimentar! E para lidar. Ainda mais nas primeiras vezes, ou seja, no caminhar inicial por esse imenso desconhecido que é o universo do sexo.



Qual a dica que posso dar?



Vá com calma. Sem se cobrar tanto. Sem se preocupar demais. Nem de menos. Pesando prós e contras. Fazendo as coisas do seu jeito. No seu tempo. Respeitando seus limites e também os de quem estiver com você.



Mas, acima de tudo, dê tempo ao tempo. Parece uma frase batida, não é mesmo? Mas ela se encaixa maravilhosamente aqui, a meu ver.



Dê tempo ao tempo para que você possa ir vivendo, se percebendo e descobrindo maneiras de lidar com toda essa complexidade.



Afinal, ninguém nasce sabendo tudo na vida. E sexo é exatamente isso: descoberta, aprendizado e treino.



Então, boa sorte nessa jornada... E até a próxima coluna!