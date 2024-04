Muita gente fica procurando modelos para tudo na vida. Como agir nos estudos, no trabalho, na vida familiar, no ambiente social e, também, no amor e no sexo. Mas fazer "como todo mundo faz" nem sempre é a melhor escolha, especialmente no setor amoroso e sexual.



Até porque, quando a gente tenta a todo custo se encaixar num padrão, ou fazer como os outros fazem, muitas vezes acaba perdendo toda a graça e a espontaneidade. Tentar seguir uma fórmula ou um roteiro pronto no amor e no sexo faz com que o prazer de viver as sensações do seu jeito, à sua maneira, deixe de existir.



Fica tudo, portanto, mecânico demais, automático demais, prazeroso de menos.



O encontro amoroso fica carregado de preocupação com o tal roteiro, assim como os beijos, os abraços, as carícias, os toques e a prática sexual como um todo ficam como que enquadrados em algo nada natural e descontraído. Afinal, há que se seguir o padrão, o roteiro, não é mesmo?

Casal se beija ao ar livre - Personare

Mas não é nada bacana ir por esse caminho, acredite.



Mais importante do que seguir a manada, o grupo, os padrões sociais e culturais, é você ouvir a sua voz interior, o seu faro, a sua intuição.



Por exemplo, quando você está se sentindo sem saber o que fazer em relação a uma paquera. O que será que sua intuição diz? O que será que aquela voz lá no fundo de você está lhe dizendo?

Muitas vezes, a gente está tão no piloto automático na vida que nem para pra pensar em questões como essa, não é mesmo? Mas ouvir o que a sua essência pede, o que essa voz interior diz, é acerto na certa, mesmo que as coisas não saiam exatamente como você gostaria.



Explico melhor: nem tudo é perfeito. Na verdade, nada é perfeito. Ninguém é perfeito. Partindo dessa premissa, o que a gente gostaria que acontecesse, perfeitamente como está na nossa imaginação, é algo que não tem como acontecer. Afinal, perfeição não existe!



Diante disso, um dos melhores passos que você pode dar na vida é começar a se ouvir mais, pesar prós e contras e ter coragem para seguir o que a sua voz interior pede.



Como eu sempre falo por aqui: assim, o seu prazer agradece! Até a próxima coluna!

E se você tem alguma pergunta ou sugestão, escreva para folhateen@grupofolha.comn.br.