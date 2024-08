Outro dia estava fazendo uma palestra para o mundo jovem e surgiu uma pergunta da plateia: por que será que nós, os jovens, pensamos tanto (e o tempo todo) em sexo? O que explica isso? Ou melhor: será que há alguma explicação?



Há, sim! Na verdade, são variados os motivos que fazem com que o jovem e a jovem pensem muito em sexo. A começar por questões corporais.

Há variados motivos que os jovens pensem muito em sexo - DisobeyArt/Adobe Stock

É na fase da pré-adolescência, por volta dos 11 ou 12 anos de idade, que em geral o nosso corpo tem um empurrão hormonal. Isso faz com que meninas comecem a liberar óvulos, e meninos, a produzir espermatozoides.



Ou seja, é a fase de amadurecimento dos órgãos genitais, em que as células sexuais femininas (os óvulos) começam a ser liberadas (um sinal disso é que a menina começa a ter a menstruação) e as células sexuais masculinas (os espermatozoides) começam a ser produzidos (um sinal disso é que o menino começa a ter ejaculações espontâneas, em geral durante a noite de sono, as chamadas poluções noturnas).



E o que isso quer dizer? Que uma revolução tanto no corpo quanto na parte emocional está em andamento.



A fase seguinte, a adolescência, é marcada, portanto, por uma ebulição de emoções e sentimentos, e por um interesse todo especial pelas novas sensações corporais que o empurrão hormonal proporciona: é a fase de crescimento de seios, pênis, testículos, vulva, e de muitas sensações surpreendentes e prazerosas ao longo desse caminho.

Portanto, é SUPER natural que o jovem e a jovem tenham muito desejo sexual. Afinal, o lado físico e o lado emocional de cada um estão todos movimentados nessa direção.

E, para completar, há também o prazer de descobrir o que pode ser vivido, como beijos, abraços, carícias, práticas sexuais e todas as emoções e sensações novas em torno disso tudo.

Então, não há como escapar: o pensamento fica mesmo MUITO ligado nessa história toda. Isso é natural da fase de iniciação sexual, que é a da adolescência.



Enfim, é isso. Até a próxima coluna!