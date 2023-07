"Os relatos da minha morte são muito exagerados", disse, uma vez, o grande escritor, frasista e vivíssimo Mark Twain. O mesmo comentário se aplicaria a Nova York.

Década após década, a densa metrópole onde o capital imobiliário tem poder sem paralelo nos EUA lida com altos e baixos na ocupação de seus metros quadrados verticais —entre os mais caros do mundo. E a cada declínio econômico os profetas do apocalipse da skyline nova-iorquina perguntam: a cidade voltará?

O skyline de Manhattan - Leonardo Munoz - 8.jun.23/AFP

Sempre voltou. Esta colunista e perpétua inquilina enfrentou três crises econômicas e o maior atentado terrorista da história, mas corações de proprietários residenciais nem sempre amolecem aos ventos da oferta e da procura. Já os grandes inquilinos comerciais têm outro poder de barganha.

Uma alarmante (ou alarmista?) capa da revista New York estampa a manchete "WORTH LESS", trocadilho de "valer menos" com "valer nada", sobre a célebre silhueta de Manhattan identificando edifícios com escritórios vazios ou hipotecas sob risco de não serem honradas. O número recorde de espaços comerciais ociosos, estimado em 22% da oferta da cidade, enfrenta um novo obstáculo para baixar.

Nova York registra hoje a média de uma morte de Covid por dia, tendo chegado a 800 mortes diárias em 2020. O governo municipal tentou forçar funcionários públicos a voltar ao trabalho presencial de segunda à sexta-feira; os grandes proprietários de imóveis, que mantêm boa parte da classe política no bolso com doações, disseram que voltar aos escritórios era um dever cívico.

Os trabalhadores votaram com as pernas e muitos foram arrumar novos empregos remotos ou mais perto de casa. Corporações enfrentando escassez de mão de obra tiveram que ceder e oferecer vagas de trabalho híbrido. A prefeitura não consegue preencher 20% das vagas de funcionários, com efeito sobre vários serviços públicos. O que não é nada perto do que pode acontecer se os donos de edifícios imitarem o bilionário Scott Rechler e disserem "toma seu prédio de volta" a um banco credor. Estamos falando de US$ 1,5 trilhão (7,18 trilhões) em empréstimos imobiliários que maturam nos próximos dois anos.

Bancos retomando enormes prédios desvalorizados tiram o sono de Wall Street. Pior: Nova York tem uma dependência fiscal insalubre de taxas de propriedades comerciais, e todos os serviços —educação, transporte, segurança pública— podem sofrer se o orçamento municipal encolher ainda mais.

A crise que estaria se anunciando teria um efeito secundário. Manhattan esvaziada de profissionais pode perder sua imagem centenária de polo da economia global. E por que não transformar tantos escritórios vazios em residências? Estimativas colocam entre 20% e 30% o número de edifícios em que o custo das obras poderia resultar em moradias para quem, como eu, gasta mais da metade da renda em aluguel.

O destino de prédios da geração pré-digital, sem equipamentos hoje esperados por profissionais de mídia, tecnologia e finanças, seria a demolição.

A resistência a voltar a Manhattan já fez vítimas mais vulneráveis. Os caros espetáculos da Broadway sobrevivem com margens apertadas de bilheteria. Teatros off-Broadway estão ameaçados. O venerado Public Theater, laboratório da dramaturgia americana há 70 anos, demitiu um quinto dos empregados e cortou produções. A inovadora Brooklyn Academy of Music dispensou 10% da equipe.

Desta vez será diferente?