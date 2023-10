O líder da revolta que derrubou o presidente da Câmara em Washington escapou neste ano de uma acusação de tráfico sexual de uma adolescente. Matt Gaetz, republicano da Flórida, era companheiro de esbórnia do ex-servidor Joel Greenberg, hoje condenado a 11 anos de prisão por vários crimes, incluindo o de transportar e pagar uma jovem de 17 anos para fazer sexo com ele e amigos.

Greenberg só foi preso porque Gaetz já estava sendo investigado e decidiu cooperar com promotores. Como parte da delação, ele teria descrito surubas que promoveu com o deputado em Orlando.

No final, problemas com a credibilidade de possíveis testemunhas entre as mulheres levaram à decisão do Departamento de Justiça de não indiciar o depravado trumpista —perdão pela redundância.

O agora ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, cercado por funcionários, seguranças e jornalistas depois de ser destituído do cargo - Chip Somodevilla - 3.out.23/Getty Images via AFP

Entre os candidatos fortes à vaga de terceiro político eleito mais poderoso dos EUA, é o racista de carteirinha Steve Scalise, que, no passado, declarou ser um "David Duke sem a bagagem", numa referência ao líder da Ku Klux Klan que se elegeu deputado estadual nos anos 1980 pela Louisiana, estado que ele representa em Washington.

Outro concorrente à presidência da Câmara é acusado por seis ex-lutadores olímpicos que treinava como técnico da Universidade Estadual de Ohio de ajudar a acobertar estupros e crimes sexuais de um médico de atletas contra mais de 170 estudantes ao longo de 20 anos. O degenerado deputado Jim Jordan nega que soubesse dos crimes de Richard Strauss, que se suicidou em 2005. A omissão de Jordan vai ser revisitada em breve num documentário que a HBO comprou da produtora de George Clooney.

O sistema bipartidário americano, além de não refletir a evolução dos eleitores, desmorona porque só um partido se interessa em governar. O Partido Republicano está reduzido a um culto dominado por seguidores suicidas de Donald Trump.

Infelizmente, o velho clichê "quando os EUA ficam gripados o resto do continente pega pneumonia" ainda vale, mesmo num mundo não mais bipolar, como o da Guerra Fria. O destino da Guerra da Ucrânia e, talvez, do poder de ditaduras nucleares como a Rússia, de invadir e desmontar democracias no exterior, passa também pelo Capitólio, onde a seita trumpista torce por Vladimir Putin e quer cortar ajuda a Kiev.

Um argumento comum descreve o caos criado pela expulsão de Kevin McCarthy, apoiada por apenas oito deputados extremistas além de toda a bancada democrata, como fruto da rebelião do Tea Party, em 2010, o segundo ano do primeiro mandato de Barack Obama.

Mais de uma década depois, está claro que a motivação do grupelho de rebeldes republicanos não era, ao contrário do que vende a mídia política, fervor pela disciplina fiscal despertado pelo pacote econômico implementado para enfrentar o crash de 2008.

O Tea Party e outros agrupamentos de ultradireita hostis ao primeiro homem negro eleito para a Casa Branca não foram unidos por disciplina fiscal ou projetos conservadores de governança.

O que essa canalha tinha e tem em comum é o racismo, um esforço sistemático para impedir minorias cada vez mais numerosas de exercer o direito ao voto e depravação moral e cívica protegida pela hipocrisia neopentecostal.