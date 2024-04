"Acabou. Você é um homem livre", diz Jerry Seinfeld a Larry David nos minutos finais de "Segura a Onda", a série que David capitaneou, ao longo de duas décadas na HBO, entre 12 temporadas e longos hiatos. Com sentido literal na cena em questão, a frase espelha também o estado de espírito da dupla de humoristas.

Exibido no último domingo (7), quase 26 anos depois de ir ao ar o último "Seinfeld", o episódio derradeiro é usado pelos dois para consertar o roteiro de 1998 e redimi-los perante parte dos fãs da sitcom que os pôs na história (e no rol de biliardários) da TV. É simples, é genial e é deveras autodepreciativo, tudo que faz de "Segura a Onda" uma das melhores produções deste século.

Larry David em cena da série 'Segura a Onda' - Divulgação

A ironia transpira já no título, "Nenhuma Lição Aprendida". No exercício de autoficção que é o enredo, ele demarca as diferenças entre personagem e autor. Larry, o da tela, de fato não aprende nada com os incidentes que a vida lhe impõe; já o Larry autor acata o recado do público e o subverte em um roteiro magistral —spoilers a seguir.

A participação de Seinfeld, cocriador do título que leva seu nome com David, é um de muitos agrados aos fãs nesta última temporada, especialmente no último capítulo. O elenco convidado tem calibre de principal (Greg Knnear, Allison Janney, Dean Norris), e, como aconteceu em 1998, o episódio é um entra-e-sai de personagens marcantes de temporadas anteriores.

Os coadjuvantes recorrentes —Jeffrey, Susan, Cheryl, Ted, Irma, Leon e Richard Lewis, morto em fevereiro e já bastante debilitado em cena— têm o devido espaço. Mas são as poucas cenas entre Larry e Jerry, com o diálogo correndo solto e as piadas nonsense e meio amorais se acumulando, que nos explicitam por que a fórmula simples de fazer graça com o que há de prosaico deu tão certo ali.

Nesse 10º episódio da 12ª temporada, encontramos Larry às voltas com seu julgamento por violar a lei eleitoral do estado da Geórgia. O entreveiro tem origem dez episódios antes, com uma inédita boa ação do comediante: ao ver uma conhecida passando calor sob o sol forte de uma tarde de verão na fila da seção eleitoral, ele oferece água a ela. E comete um delito.

Seria mais uma graça no tom absurdista do roteiro se a lei não existisse de fato. A Georgia é um dos estados mais problemáticos dos EUA em termos de legislação eleitoral (não há no país um código federal, como há aqui), e em grande parte manobras como essa têm sido usadas para inibir o voto das pessoas mais pobres (normalmente pretas, normalmente alinhadas aos democratas).

Ao escolher essa lei como mote para o julgamento de Larry, "Segura a Onda" mete o dedo em uma ferida política incômoda, algo que "Seinfeld" sempre evitou fazer.

E, no meio de um desfile de testemunhas das pequenezas de Larry, um sujeito que detesta pessoas em geral, o roteiro repete o que foi feito com o quarteto de amigos mesquinhos de "Seinfeld", ou quase. Discretamente, ele coloca que o egoísmo do protagonista é pouco diante das barbaridades reais, e ainda nos fazer rir, inclusive de nós mesmos, que por tantas vezes nos vimos refletidos nesse anti-herói.

Larry David deve fazer falta, nas telas e atrás das câmeras, mas desta vez a história se completou com perfeição. Pretty, pretty good.

As 12 temporadas de 'Segura a Onda' estão disponíveis no Max