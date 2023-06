A Advocacia-Geral da União está criando um grupo especial de elite para acompanhar a execução das obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que será lançado em julho por Lula (PT).

ELITE

O advogado-geral Jorge Messias pretende que o grupo acompanhe cada projeto, em suas diferentes fases, do consultivo às demandas judiciais.

O advogado Jorge Messias, ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) - Rosinei Coutinho/SCO/STF

ACELERADOR

A ideia é que os projetos executados na carteira PAC sejam formulados e posteriormente executados "com elevado grau de conformidade legal", evitando litígios e acelerando as obras.

LINHA DIRETA

O grupo será integrado por 30 procuradores, que vão trabalhar articulados com o Tribunal de Contas da União (TCU), que também fiscaliza o andamento de projetos.

PACOTE

O governo do presidente Lula trabalha com a estimativa de lançar o Novo PAC em julho com cerca de 2.000 obras, entre empreendimentos federais e estaduais.

PACOTE 2

Os últimos detalhes estão sendo acertados pela Casa Civil, que tem feito reuniões com governadores para refinar as prioridades. A pasta trabalha atualmente com o número de 356 projetos indicados pelos estados.

PACOTE 3

A estimativa é que o número de obras federais, que será a maior parte do leque de empreendimentos, fique em torno de 1.700.

PÁGINAS

