Coletivos integrados por mulheres irão a Brasília reivindicar a regulamentação da licença paternidade no Brasil. Um ato simbólico, que incluirá a assinatura de um manifesto, será realizado no interior do Congresso Nacional na próxima terça-feira (1º).

A ideia do movimento é somar esforços a um grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados para discutir o tema e chamar a atenção para uma ação em curso no STF (Supremo Tribunal Federal). A mobilização é puxada pelos grupos Elas Pedem Vista, Grupo Mulheres do Brasil e Elas Discutem.

Coletivos vão para Brasília reivindicar a regulamentação da licença paternidade - Leandro Vendramini - Pexels

"A licença paternidade é uma questão de todos: dos pais, que criam mais vínculos com seus filhos, das mães, que passam a dividir melhor a responsabilidade pelos cuidados e, principalmente, das próprias crianças, que se beneficiam dessa presença", afirma a vice-presidente do Elas Pedem Vista, Julia de Baére.

REI DO BLUES

O diretor do MIS (Museu da Imagem e do Som), André Sturm, recebeu convidados na abertura da mostra "B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar" na semana passada, na sede no museu, localizado na capital paulista. A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo, Marilia Marton, e o empresário Edgard Radesca, dono do Bourbon Music Street Club, estavam presentes.