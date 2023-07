A Copa do Mundo de futebol feminino foi mais comentada por mulheres do que por homens nas redes sociais. Elas representam 63% dos posts e interações sobre o assunto, segundo levantamento realizado pela agência de análise de dados e mídia .MAP.

A estreia da Seleção Brasileira, que venceu o Panamá por 4 a 0 na segunda-feira (24), impulsionou o debate do tema, com mais de 4.500 publicações na data. Desde então, a agência identificou um total de 15.938 publicações relacionadas ao campeonato.

Ary Borges marca o segundo gol do Brasil contra o Panamá - Xinhua/Ding Xu

Segundo o levantamento, que considerou posts feitos a partir do dia 20 até às 11h desta quarta (26), a participação de jornalistas mulheres, a narração de Renata Silveira na TV Globo e as transmissões do streamer Casimiro, da Cazé TV, também deram fôlego à repercussão do tema.

Entre os segmentos que mais citam o Mundial, os veículos de imprensa representam 24% dos posts. Já os influenciadores sem posicionamento político declarado, os chamados nem-nem, somam 32%.

No período analisado, o desdobramento das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco foi o assunto que mais dominou as redes sociais, com 108,7 mil postagens.

A .MAP fez a análise a partir de amostra diária extraída de um universo de 1,4 milhão de publicações no Twitter e no Facebook. Além do registro delas, a agência atribui peso a reações como curtidas, comentários e encaminhamentos.