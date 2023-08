A ala responsável pela articulação política do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera que o presidente defina, na próxima semana, de que forma irá acomodar nomes do centrão na Esplanada dos Ministérios. Auxiliares do Palácio do Planalto relatam estar "apavorados" com a demora por uma decisão.

O presidente Lula durante cerimônia na Base Aérea de Brasília - Gabriela Biló - 20.jul.2023/Folhapress

LONGA ESPERA

A expectativa é que o petista bata o martelo após retornar do Paraguai, onde acompanhará a posse do presidente eleito do país, Santiago Peña, na terça-feira (15). Caso contrário, é possível que a troca ministerial seja postergada para setembro —Lula tem uma série de viagens previstas ao longo deste mês, incluindo a ida à África do Sul para a cúpula do Brics.

BRECHA

A próxima semana é vista pela ala política como uma janela de oportunidade. O próprio presidente, no entanto, já teria repisado que em seu governo não se escolhe ministério nem a hora de entrada.

PORTO SEGURO

Apesar da protelação, integrantes do Planalto não vislumbram, neste momento, a possibilidade de o governo sofrer represálias do centrão por meio das votações do arcabouço fiscal e da reforma tributária.

MATEMÁTICA

Enquanto a primeira pode viabilizar novos recursos para emendas para o Congresso, a segunda pode ficar até dois meses no Senado por ser uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição).

MATEMÁTICA 2

Em junho deste ano, parlamentares procuraram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para reivindicar R$ 10 bilhões extras em emendas ainda neste segundo semestre.

MATEMÁTICA 3

Em contrapartida, o governo afirma que esse quinhão poderá ser viabilizado caso o arcabouço fiscal seja aprovado, por meio de uma emenda que libera até R$ 40 bilhões para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Por esse raciocínio, o centrão teria mais a ganhar colaborando com a pauta do que se opondo.

GARANTIA

Embora não tenha sinalizado quando tomará uma decisão sobre a acomodação do centrão, Lula já apresentou uma condição para que a mudança comece a ser colocada em prática: uma conversa com o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP).

GARANTIA 2

A ideia é saber até onde a bancada da sigla apoiará o governo em temas considerados prioritários, como nas áreas social, econômica, ecológica e de geração de empregos.

GARANTIA 3

A tratativa ainda poderá servir para esclarecer que o governo não prevê embates em torno da pauta de costumes, que são caras ao Republicanos, que vive sob influência da Igreja Universal, e não devem ser propostas tão cedo.

NA TELINHA

A cantora Liniker e a atriz Taís Araujo estiveram juntas nos bastidores do Criança Esperança, da TV Globo, na noite de segunda (7). Sediada no anfiteatro do Riocentro, no Rio de Janeiro, a atração reuniu, pela primeira vez, as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana em um mesmo palco. As cantoras Alcione e MC Carol também se apresentaram.