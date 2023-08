O presidente Lula (PT) pediu a aliados e auxiliares nomes de mulheres que poderiam ser indicadas para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Presidente Lula (PT) cogita desmembrar Ministério do Desenvolvimento Social para contemplar centrão - Evaristo Sá/AFP

CALMA LÁ

Há uma desconfiança generalizada, no entanto, de que o petista fez o movimento para poder dizer que se esforçou para encontrar uma boa candidata ao lugar da presidente da corte, Rosa Weber, mas não teve sucesso.

CORRIDA

A ministra se aposenta em outubro deste ano. Juristas, advogados, movimentos sociais, estudantes e diversas entidades da sociedade civil já se mobilizaram para defender que uma mulher assuma a sua vaga. Em mais de cem anos de história, apenas três mulheres foram nomeadas para o STF.

CORRIDA 2

Por parte dos movimentos sociais, a pressão é forte para que a escolhida seja uma mulher negra. Mas a disputa se afunilou em torno de dois homens: o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

POR PERTO

Lula, como revelou a coluna em junho deste ano, quer nomear alguém com quem tenha proximidade suficiente para dialogar com naturalidade, e sem intermediários.

POR PERTO 2

Assim como Jair Bolsonaro (PL) afirmava que indicaria ao Supremo alguém que tomasse cerveja ou tubaína com ele, referindo-se a uma aproximação mínima, interlocutores de Lula dizem que o petista não quer indicar alguém para quem não possa ao menos telefonar, se necessário.

SOZINHA

Sem Weber, porém, apenas uma mulher integrará a Corte: Cármen Lúcia, indicada pelo próprio Lula em 2006, quando exercia seu primeiro mandato de presidente.

TUBARÃO

A atriz Marina Ruy Barbosa posa para a revista Marie Claire - Bohdan Bohdanov (MKS Milano)/Divulgação

A atriz Marina Ruy Barbosa será a capa da edição de setembro da revista Marie Claire. Em entrevista à publicação, a vilã da novela das sete "Fuzuê" (Globo) falou sobre moda, seu lado empresária e sua relação com a imprensa. "Quando vou para eventos, me sinto num aquário de tubarões. Porque tudo que eu falar ali [para a mídia], pode ser usado contra mim", diz.

Marina completa que foi aprendendo a lidar melhor com a situação com o passar do tempo. "Comecei a me permitir no sentido de ‘dane-se o que os outros vão falar’. O que importa é buscar a minha felicidade, agradando [o outro] ou não." A revista chega às bancas na próxima sexta (1º).