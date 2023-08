Integrantes do PT e ex-membros do governo Dilma Rousseff vêm usando uma decisão judicial que a isentou no caso das pedaladas fiscais para se mobilizar contra a possível indicação do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, para a próxima vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas - TCU Flickr

Dantas era membro da corte quando as contas de Dilma foram rejeitadas em 2015 por unanimidade, em razão das pedaladas. Isso ajudou a abrir o caminho para o impeachment dela, no ano seguinte. Na época, ele chegou a parabenizar em público o então relator, ministro Augusto Nardes, pelo voto.

Em grupos de petistas, o episódio vem sendo lembrado desde que o Tribunal Regional Federal manteve o arquivamento de uma ação contra Dilma pelas pedaladas, na semana passada.

A decisão levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a pedir uma reparação. O PT entrou com projeto na Câmara para devolver a ela o mandato de forma simbólica.

Dantas é considerado um dos favoritos para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta até o início de outubro.

Segundo um ex-integrante do governo Dilma, as recentes decisões conservadoras do ministro Cristiano Zanin alimentaram uma avaliação de que a próxima vaga não pode ir para alguém que não seja solidamente do campo progressista. Isso excluiria Dantas.