O ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski, o médico e presidente do conselho diretor do Instituto do Coração (Incor), Roberto Kalil Filho, e o jornalista Janio de Freitas vão receber o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União (TCU).

Ricardo Lewandowski participa de sua última sessão como ministro do STF, em março - Fellipe Sampaio - 30.mar.23/SCO/STF

A honraria também será entregue à médica Márcia Waddington Cruz, ao artista plástico Jaildo Marinho e à instituição Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

O presidente do TCU, Bruno Dantas, anunciou os nomes escolhidos para a homenagem em sessão na quarta (30).

O Grande-Colar do Mérito foi criado em 2003. O objetivo, segundo a corte, é "condecorar personalidades nacionais ou estrangeiras, que, por seus méritos excepcionais ou por relevante contribuição ao controle externo, tenham-se tornado merecedoras de especial distinção".

Desde 2017, a honraria é entregue apenas nos anos ímpares.

A sessão para a outorga da homenagem será realizada no dia 4 de outubro. Pelo TCU, o ministro Benjamin Zymler será o orador da solenidade. Já Lewandowski foi convidado para falar em nome dos condecorados.

A escolha das personalidades que vão receber a honraria é feita pelo Conselho do Grande-Colar, composto pelo presidente, vice-presidente e ministros titulares da corte.