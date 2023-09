A Defensoria Pública de São Paulo e a organização da sociedade civil Conectas Direitos Humanos ingressaram na madrugada desta terça (5) com uma ação civil pública pedindo que a Justiça obrigue o governo de São Paulo a instalar câmeras corporais nos policiais que atuam na Operação Escudo, deflagrada no Guarujá e em outras localidades da baixada santista.

No caso de impossibilidade de atendimento do pedido, o órgão defende que a operação seja suspensa.

Movimentação de policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na Vila Baiana, em Guarujá, na Baixada Santista - Danilo Verpa - 31.jul.23/Folhapress

Com 27 mortos, a ação policial já é considerada a mais letal depois do Massacre do Carandiru, chacina em que 102 presos foram assassinados por PMs em 1992.

O número de homicídios por policiais na baixada já se iguala ao de mortos por policiais em todo o estado de SP nos meses de abril (26) e junho (27).

Houve relatos de execuções sumárias, tortura, invasão de domicílios, destruição de moradias e outros abusos e excessos das forças de segurança, de acordo com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Não há, por outro lado, relatos de policiais feridos ou de viaturas danificadas.

Na ação apresentada à Justiça, os defensores relatam uma série de evidências de abuso de poder e uso desproporcional da força por PMs deslocados para atuarem na baixada.

De acordo o órgão, "a postura adotada pela administração pública estadual em relação ao uso das câmeras corporais durante a Operação Escudo reforça o cenário de violações de direitos".

Segundo a própria Secretaria de Segurança Pública de SP, do total de ocorrências letais da operação, seis envolveram policiais de batalhões que não dispõem desse tipo de equipamento. Em apenas três casos as imagens teriam fornecido elementos suficientes para a análise das ocorrências. Nas demais, foram alegados problemas técnicos.

A Defensoria Pública afirma que não teve, até o momento, acesso às imagens das câmeras corporais e pede ao Estado o envio.



Os boletins de ocorrência registrados na operação, e consultados pela coluna, mostram que praticamente todos os homicídios têm como testemunhas oficiais, até agora, apenas os próprios policiais envolvidos nas mortes.

"Apesar da magnitude da Operação Escudo, verifica-se que a escolha da administração pública estadual foi deliberadamente não fazer uso da tecnologia de câmeras corporais para tornar mais transparente a atuação policial e garantir o controle externo do uso da força pelas instituições", afirma a Defensoria.



Ofícios foram enviados à Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, mas nenhuma providência concreta foi tomada em relação às câmeras, afirmam os defensores.



Além disso, a Defensoria afirma que as respostas dadas pelo governo aos questionamentos sobre a operação reforçam que os órgãos de segurança se pautaram por uma "vingança institucional" pela morte do PM da rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, alvejado por tiros no Guarujá no dia 27 de julho. E não por uma atuação racional e técnica.

Depois da tragédia, o governo mobilizou 600 policiais para a Operação Escudo. Mesmo depois que suspeitos foram presos, os PMs seguiram em ação e já mataram 27 pessoas.

"Importante destacar que esse modus operandi não é novo e remonta ao 'Esquadrão da Morte', como relatado por [jurista] Helio Bicudo ao expor como a morte de um agente de segurança instaurou uma lógica de vingança institucional [nos anos 1960] que 'despertou nova onda de histeria na Secretaria da Segurança Pública, de tal modo que voltou a soar a promessa de que, a cada investigador morto, dez marginais pelo menos deviam pagar o crime com a própria vida'", relembra a Defensoria.

No relato sobre a suspeita de abusos, o órgão afirma que "a análise dos boletins de ocorrência relacionados aos casos de morte por intervenção policial ocorridas entre 29/08/2023 e 02/09/2023 indicam a padronização de um comportamento precipitado, impulsivo e excessivo. Isso é evidenciado, por exemplo, nos casos em que a abordagem foi justificada por uma 'atitude suspeita', pelo porte de uma mochila, por um 'volume na cintura' ou, ainda, por andar apressadamente ou em direção contrária ao avistar policiais militares e/ou suas viaturas".

A Defensoria segue: "Destaca-se, ainda, as narrativas recorrentes de 'varredura' por domicílios alheios onde não se descreveu, como é necessário, situação de flagrante delito ou socorro. Em verdade, em vários dos boletins analisados, os depoimentos apontam que, convenientemente, as portas estavam entreabertas ou que teriam ouvido o choro de uma criança".

"Além disso, é de extrema importância realçar que, em mais de um dos casos, os policiais justificaram novos disparos em indivíduo JÁ ALVEJADO [grifo da Defensoria], uma vez que este estaria 'tentando alcançar a arma'. No mesmo sentido, houve também casos em que dispararam contra indivíduo EM FUGA, ou seja, correndo em direção contrária aos policiais, o que, por certo, não deveria autorizar a adoção imediata de medida tão gravosa quanto é disparar contra as costas de um 'suspeito'."

"As narrativas constantes nos boletins de ocorrência –em que constam como testemunhas unicamente os policiais envolvidos nos fatos - são bastante semelhantes e narram invariavelmente uma cena de suposta resistência à ação policial em que nenhum policial é efetivamente ferido ou viatura danificada", diz a Defensoria na ação.

Além das mortes, mais de uma centena de prisões foram efetuadas. A maioria delas não envolveu apreensão de armas (90% dos casos) ou de drogas (67%).

"São jovens, negros e sem antecedentes que estão sendo detidos, em sua maioria por suposto envolvimento em crimes sem violência ou grave ameaça (73% dos casos)", dizem os defensores no pedido à Justiça.



"O que se percebe é uma situação de violência institucional crônica em razão dos reiterados abusos policiais, manifestados por xingamentos, invasões de domicílio, uso desproporcional da força, detenções arbitrárias e mortes".



O órgão diz que é fundamental, portanto, o uso das câmeras corporais e maior transparência em relação à operação policial em curso.



"Sem análise das imagens, não se pode sequer falar que houve uma causa que tenha legitimado o óbito dessas pessoas. Aliás, como não foram devidamente gravadas e registradas as operações, não se pode sequer saber o que houve em cada ocorrência. Não existe registro da atuação da polícia nas operações e não se sabe como teriam sido a eventual perseguição e abordagem; como teria sido a eventual reação da vítima e porque não teria sido possível a legítima imobilização e prisão de eventual autor de crime; porque sua morte se tornara inevitável."



O Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria já atendeu familiares de dez das 27 vítimas fatais da operação e que sua atuação engloba o acesso à informação a que essas pessoas têm direito.

Isso incluí disponibilizar a elas dados sobre o andamento dos inquéritos policiais, a disponibilização de laudos periciais e o compartilhamento das imagens de câmeras corporais, "o que não ocorreu até o momento", diz o órgão.