A atriz Nathalia Timberg, 94, vai voltar aos palcos. Ela será a personagem-título da peça "A Mulher da Van", adaptação brasileira de "The Lady in the Van", do dramaturgo inglês Alan Bennett.

A atriz Nathalia Timberg - Zanone Fraissat -17.jan.2019/Folhapress

O espetáculo está programado para estrear em São Paulo no segundo semestre do ano que vem. A direção será de Ricardo Grasson, com produção de Marco Griesi, da Palco 7 Produções, tradução de Clara Carvalho e assistência de direção de Heitor Garcia.

Nos cinemas, a protagonista do filme, que ganhou no Brasil o nome de "A Senhora da Van", foi vivida por Maggie Smith. A trama é inspirada na história real da relação entre Bennett e a intrépida sem-teto Mary Shepherd.

Durante 15 anos, ela morou em uma van que ficava estacionada primeiro na rua e depois na garagem do escritor, no bairro de Camden Town, em Londres.

O conselheiro do Tribunal de Contas do estado de São Paulo Roque Citadini recebeu convidados em sua casa, na capital paulista, para o jantar Amigos da Ópera, na semana passada. O evento celebrou a abertura de inscrições para a 22ª edição do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, fundado por Paulo Abrão Esper. A secretária da Cultura do estado de SP, Marilia Marton, compareceu.