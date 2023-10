A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) aceitou nesta quarta-feira (4) um recurso apresentado pelo professor da USP e colunista da Folha Conrado Hübner Mendes em uma queixa-crime movida pelo ex-procurador-geral da República Augusto Aras.

A ação, agora, deve ser encaminhada para arquivamento. O ex-PGR pedia que Mendes fosse condenado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Ele citava postagens de redes sociais e uma coluna de sua autoria, publicada na Folha, intitulada "Aras é a antessala de Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional".

O então PGR Augusto Aras durante sessão do STF para votação do marco temporal, em Brasília - Pedro Ladeira - 7.jun.2023/Folhapress

O placar do julgamento somou quatro votos favoráveis ao docente e outros quatro contrários —empate esse que, de acordo com o regimento da corte, pende a favor do réu.

A presidente da seção, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, tentou reverter o placar a favor de Aras, mas foi censurada por seus colegas.

Aras já havia sido derrotado por Mendes em primeira instância, mas posteriormente teve um recurso aceito pela Terceira Turma da corte, que decidiu pela continuidade da queixa-crime. Na apreciação desta quarta-feira, porém, o instrumento que deu fôlego à denúncia foi derrubado.

O relator do processo, Saulo José Casali, votou pela continuidade do processo, que poderia resultar em uma ação penal para apurar as ofensas —e em uma eventual condenação ou absolvição.

Para o magistrado, a leitura do texto publicado por Mendes na Folha demonstrou a intenção de ofender a reputação alheia e de imputar, sem fundamentos, a prática de crimes por Aras. Na época, o professor chamou o então PGR de "poste-geral da República" o classificou como o "grande fiador" da crise sanitária vivida no Brasil durante a epidemia de Covid-19, sob Jair Bolsonaro (PL).

O professor da USP e colunista da Folha Conrado Hübner Mendes durante lançamento do livro "O Caminho da Autocracia", em São Paulo - Marlene Bergamo - 17.mai.2023/Folhapress

"Não se pode compreender a liberdade de expressão, entre ela, a jornalística, sem a imposição de limites inspirados em direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a toda e qualquer pessoa", afirmou o relator.

"A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística, reconhecida constitucionalmente à imprensa, não é um direito absoluto, encontrando limitações tais como a preservação dos direitos de personalidade", disse ainda.

Casali foi acompanhado em seu voto por outros três magistrados, entre eles Maria do Carmo Cardoso, que chamou Mendes de "blogueiro" e o acusou de ser "muito ácido" em suas manifestações.

"O jornalismo sério não precisa disso. Não precisa ofender, não precisa ofender família, não precisa nada. Precisa simplesmente retratar os fatos, de forma isenta, sem esses anseios, sem esses arroubos", afirmou a desembargadora, sustentando que o período da pandemia exigia um "jornalismo pacífico".