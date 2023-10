O escritor e jornalista Max Fisher, autor do livro "A Máquina do Caos: Como as Redes Sociais Reprogramaram Nossa Mente e Nosso Mundo" (Todavia), virá ao Brasil em novembro deste ano.

O jornalista Max Fisher, autor de 'A Máquina do Caos' - Francisco Proner

ENCONTRO MARCADO

Finalista do Prêmio Pulitzer, o americano será um dos participantes da segunda edição do Festival Confluentes, que será realizado no auditório da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo, no dia 11 do próximo mês.

ENCONTRO MARCADO 2

Neste ano, o festival terá como tema "Democracia e Equidade na Era Digital". Estão previstos debates sobre representatividade, inclusão e políticas públicas. O evento é organizado pelo Confluentes, plataforma de doação criada para potencializar a filantropia individual no Brasil.

VOZ

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê, que prepara o lançamento de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" - Taís Valença/Divulgação

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê lançará no dia 27 deste mês a primeira parte de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo". O trabalho, que trará músicas autorais, foi produzido por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto.

"Se o Meu Peito Fosse o Mundo" leva o selo da gravadora Som Livre e foi dividido em duas metades, inspirado na lógica de lado A e lado B dos LPs. O lançamento das cinco últimas faixas está previsto para o primeiro trimestre de 2024.