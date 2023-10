O Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, conseguiu providenciar fraldas, medicamentos e leite em pó para a bebê palestino-brasileira Aylin Ramadan, de apenas oito meses, que se encontra na cidade de Khan Yunis, ao sul da Faixa de Gaza.

A bebê palestino-brasileira Aylin Ramadan, de oito meses, que se encontra na cidade de Khan Yunis, ao sul da Faixa de Gaza - Reprodução

"Recebemos essa doação do governo do Brasil. A Aylin estava muito doente. Recebemos fralda, leite e remédio para ela. Te agradeço muito", afirmou a mãe da criança, Reem Said Rabee, em vídeo gravado e enviado a diplomatas brasileiros.

A bebê integra o grupo de cerca de 30 brasileiros que aguardam um sinal verde do governo de Israel para deixar a área conflagrada.

A cidade de Khan Yunis acolhe, neste momento, 16 das 26 pessoas que o Itamaraty quer tirar da região. As outras estão em Rafah, 10 km distante e onde fica a fronteira com o Egito.

A representação brasileira em Ramallah conseguiu começar a enviar na terça-feira (17) comida e água para as famílias de brasileiros que estavam em situação de maior desespero no sul de Gaza.

Os cidadãos que esperam a sua repatriação têm enviado vídeos mostrando a situação dramática pela qual estão passando. Na terça, Hasan Said Rabee havia dito à coluna que só tinha água salgada para beber, e que as condições do grupo pioram a cada dia que passa.

"Estamos sem luz, e água só tem salgada [para beber]. A comida está acabando", afirmou. Ele está com a mulher e duas filhas, de três e seis anos, na casa de parentes em Khan Yunis.

Após a chegada dos primeiros suprimentos, integrantes do grupo também passaram a gravar vídeos em agradecimento aos esforços da diplomacia brasileira.

"Obrigado, governo do Brasil, embaixador do Brasil, time da embaixada que conseguiu mandar para nós alimentação, comida, bastante água. Dá para bastante dias, então agradeço muito", disse Hasan. "A gente estava louco para beber água boa."

Na manhã desta quarta-feira (18), dois aviões da Força Aérea Brasileira decolaram de Roma, na Itália, rumo a Israel e Egito —um para resgatar brasileiros em Tel Aviv, outro para entregar kits de medicamentos e purificadores de água em Al-Arish, perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

A aeronave que está no Egito só deve retornar ao Brasil após os brasileiros conseguirem atravessar a fronteira e chegarem ao Cairo.