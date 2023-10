A Embaixada do Brasil na Palestina contratou uma psicóloga para dar assistência aos brasileiros que se encontram cercados na Faixa de Gaza. As consultas têm sido realizadas virtualmente, apesar do acesso instável à internet e da disponibilidade limitada de energia elétrica.

A profissional tem oferecido conselhos aos pais sobre como transmitir segurança às crianças, passado exercícios de respiração para lidar com ansiedade e insônia e dado orientações sobre como agir em caso de evacuação repentina. As conversas também abordam questões relacionadas a traumas.

Brasileiros estão alojados em uma escola católica situada na Faixa de Gaza, enquanto aguardam o retorno para o Brasil - Representação do Brasil em Ramallah - 12.out.2023/Divulgação

A psicóloga tem enviado mensagens de conforto, por meio de um grupo de WhatsApp, aos brasileiros que esperam por uma solução para a sua repatriação.

Como mostrou a coluna, a situação dos brasileiros é desesperadora, apesar de estarem abrigados. Eles têm se alimentado de queijo, pão, geleia e carne em fatias finas. "Um banquete nas atuais condições", afirma uma pessoa que está em contato direto com eles.

O grupo de 28 pessoas que está em Gaza foi abrigado em uma escola católica. O governo Lula já pediu a Israel que não bombardeie o local.

Diplomatas que acompanham a situação de perto alertam que eles podem morrer de fome caso fracasse a tentativa do governo brasileiro de evacuá-los do território pela fronteira com o Egito.

BRASILEIRO DE 11 ANOS PEDE PARA SAIR DE GAZA PARA NÃO MORRER; VEJA VÍDEO

Os estoques de comida da Unrwa, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, vão durar apenas mais quatro dias. É esse alimento que chega aos brasileiros.

A Unrwa, segundo os mesmos diplomatas, distribui comida para cerca de metade da população de Gaza, que sofre um bloqueio implacável de Israel.

Os alimentos, em tempos normais, são obtidos por meio de doações, inclusive do Brasil. Na guerra, no entanto, Israel bloqueou todas as entradas ao território, e a comida não está chegando.

Israel já avisou que não haverá luz, comida e nem mesmo água para Gaza enquanto o Hamas mantiver reféns no território. Lula já pediu por meio de carta que Israel crie corredores humanitários para a saída dos civis de Gaza, e também para a entrada de alimentos.

Outros países, como o Egito, também pedem que haja segurança para o acesso de ajuda humanitária a Gaza. Até agora, em vão.

GOGÓ

O conselheiro do Tribunal de Contas do estado de São Paulo Roque Citadini recebeu convidados em sua casa, na capital paulista, para o jantar Amigos da Ópera, na semana passada. O evento celebrou a abertura de inscrições para a 22ª edição do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, fundado por Paulo Abrão Esper. A secretária da Cultura do estado de SP, Marilia Marton, compareceu.