O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), diz acreditar no "bom senso" do poder Judiciário após ser indiciado no relatório final da CPI do 8 de janeiro.

Lido nesta terça-feira (17), o documento elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) acusa o militar de praticar os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado no âmbito dos ataques promovidos contra as sedes Três Poderes.

O general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, durante depoimento à CPI do 8 de janeiro, em Brasília, nesta terça (26) - Gabriela Biló/Folhapress

Procurado pela coluna, Heleno afirmou, em um primeiro momento, que não gostaria de comentar o relatório da CPI por meio de ligação telefônica. Em seguida, encaminhou uma mensagem.

"Nada a comentar", escreveu o general. "Acredito no bom senso e profissionalismo de muitos membros do nosso Poder Judiciário", finalizou.

Sob o governo de Jair Bolsonaro (PL), o Judiciário, especialmente na figura do STF (Supremo Tribunal Federal), foi constantemente atacado. Nos atos golpistas ocorridos em Brasília, em janeiro deste ano, a sede da mais alta corte do país foi uma das mais depredadas.

Desde que passou a ser investigado pelo 8 de janeiro, Heleno tem suavizado suas críticas. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em junho deste ano, o general afirmou que falou "de maneira jocosa" quando sugeriu que precisava de "dois Lexotans [ansiolítico] na veia por dia" para evitar que Bolsonaro tomasse "uma atitude mais drástica" contra o STF.

No relatório apresentado nesta terça, a relatora da CPI, Eliziane Gama, afirma que Heleno foi uma figura de "imenso relevo" no governo Bolsonaro e um dos que mais influenciavam o então presidente da República com ideias golpistas.

"Não há como escusar Augusto Heleno por sua responsabilidade direta nos atos do dia 8 de janeiro", diz a senadora. "Isso se dá, entre outras razões, pelo fato de que Augusto Heleno esteve presente em diversas reuniões, encontros e circunstâncias que evidenciaram o intuito golpista do então presidente."

A parlamentar ainda acusa o general de ter tido acesso a minutas golpistas sem que tivesse se insurgido contra ações que buscavam viabilizar "a intentona autoritária de Jair Messias Bolsonaro".

À FRANCESA

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a presidente do Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski se reuniram durante o primeiro Fórum Internacional Esfera, realizado pelo grupo Esfera Brasil em Paris, na França, no final de semana. O ministro do Supremo Gilmar Mendes esteve lá junto com Benjamin, seu neto de dez meses de idade. O empresário Abilio Diniz e o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy marcaram presença.