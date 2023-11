A chegada de Daniela Teixeira ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) foi festejada por integrantes do grupo Prerrogativas não só pelas credenciais profissionais e progressistas da nova ministra, mas também por ser vista como mais uma vitória do coletivo que reúne advogados, juristas e defensores públicos.

Fundado em 2014, o grupo coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho se notabilizou por encapar a bandeira da inconstitucionalidade da prisão de Lula (PT).

Integrantes do Prerrogativas posam para foto com a ministra Daniela Teixeira no STJ, em Brasília, após cerimônia de posse - Arquivo pessoal

À época, seus membros se dedicaram a estudos e discussões legais em torno da Operação Lava Jato, encabeçando a defesa do petista em um dos momentos mais delicados da trajetória política do hoje presidente da República.

Neste terceiro mandato de Lula, o Prerrogativas tem integrantes presentes na Esplanada dos Ministérios, na Comissão de Ética da Presidência, em tribunais eleitorais, na presidência dos Correios e, agora, na segunda corte mais importante do país.

Na quarta-feira (22), dia em que Teixeira tomou posse no STJ, mais de 200 nomes do Prerrogativas se fizeram presentes no plenário do tribunal, segundo Carvalho. Chamada à tribuna para cumprir os ritos que marcam a chegada ao cargo, a ministra foi recebida com efusivos aplausos, gritos e assovios.

As manifestações acaloradas contrastaram com a recepção dada aos ministros Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela, empossados minutos antes de Teixeira. "A felicidade foi tão grande que os colegas acabaram quebrando o protocolo", reconhece Marco Aurélio de Carvalho.

"Foi uma demonstração realmente de carinho, de respeito e de felicidade por esse momento tão inesquecível. E também de gratidão ao presidente Lula pela nomeação de uma mulher combativa, extremamente qualificada e representativa de um sistema de Justiça pelo qual todos nós lutamos: mais inclusivo, antirracista e mais espelhado na sociedade que a gente tem", completa o advogado.

Embora a chegada de Teixeira ao STJ seja vista como uma vitória do grupo, o coordenador do Prerrogativas afirma que o triunfo é, sobretudo, da ex-advogada, que "tem uma carreira sólida, coroada por êxitos, e que é absolutamente merecedora dessa nova conquista".

Carvalho afirma que hoje o Prerrogativas também tem entre seus adeptos seis ministros de Estado, citando Fernando Haddad (Fazenda), Anielle Franco (Igualdade Racial), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União). "É, de fato, uma vitória do grupo", diz.

No dia 7 de dezembro, o Prerrogativas irá realizar um jantar de confraternização de final de ano na Casa Natura, em São Paulo. O evento já está com ingressos esgotados —em apenas cinco dias, mais de 500 entradas foram vendidas.

Batizado com o tema "Refundação do Brasil", o evento terá Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, como convidados de honra.

Em 2021, foi em um jantar organizado pelo grupo em que Lula e o hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fizeram sua primeira aparição pública após a chapa começar a ser ventilada.