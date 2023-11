O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou à coluna que vai à posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, marcada para o dia 10 de dezembro.

"Ele me convidou. Já conversei com a Michelle [Bolsonaro, sua mulher], e ela vai comigo", diz ele. "Se o Lula fosse [à cerimônia], ficaria difícil. Mas como o Lula não vai, não deve ir, as coisas ficam mais leves", afirma.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante videochamada em que parabeniza o ultradireitista Javier Milei por sua vitória nas eleições argentinas; o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também participou da conversa - @jairbolsonaro no X (antigo Twitter)

Durante a campanha, Milei deu uma entrevista afirmando que não se reuniria com Lula caso fosse eleito porque ele seria "um comunista". O jornalista que o questionava afirmou: "E um grande corrupto, não?". O então candidato concordou, e acrescentou: "Por isso esteve preso".

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, já disse que Lula, que reconheceu de imediato a vitória de Milei no domingo (19), só deveria conversar com ele depois de ouvir um pedido de desculpas.

Já os bolsonaristas sempre foram próximos do novo presidente, eleito no domingo (19) com 55,69% dos votos contra 44,30% do peronista Sergio Massa.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, chegou a viajar a Buenos Aires às vésperas das eleições para participar de atos de campanha.

Bolsonaro conversou com Milei na manhã desta segunda-feira (20), numa ligação de celular feita por vídeo, quando ouviu o convite [veja as imagens abaixo].

Bolsonaro disse à coluna que a eleição do ultraliberal na Argentina "é um sinal muito forte" de que a direita está viva na América Latina —e poderá voltar ao poder no Brasil em 2027.

Afirma, ainda, que as eleições na Argentina transcorreram dentro da normalidade. "Lá não teve inquérito secreto contra um lado [referindo-se a investigações sobre seu governo], não teve censura", diz.

Ele elogiou também o sistema eleitoral. "O voto é em papel, a contagem foi feita em duas horas e divulgada", disse.

O ex-presidente também se manifestou no Twitter sobre o telefonema que trocou com Milei. "Hoje a Argentina representa muito para todos aqueles que amam a democracia e respeitam a liberdade", escreveu.

Bolsonaro também enviou à coluna o vídeo de seu telefonema com Milei.

Nele, o ex-presidente aparece dizendo: "Você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o [teu] trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas e [que] somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa".

Além de Bolsonaro e Milei, a videochamada contou com a participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

"Tenha certeza que tudo o que for possível fazer por você, estarei à sua disposição", disse Bolsonaro a MIlei, na ligação.

"Tenho certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger. Você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira, contra o Brasil [risos]", brincou.

Ao final da conversa, Milei afirmou que seria uma honra receber o ex-mandatário brasileiro para a sua posse na Presidência da Argentina. "Sim, iremos", respondeu Bolsonaro.

A conversa entre os dois ocorre antes mesmo de uma ligação oficial entre Milei e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No domingo (19), o petista desejou sorte e êxito ao novo governo da Argentina, sem citar o presidente eleito. O ultradireitista ainda não respondeu ao cumprimento.

"A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", escreveu o presidente no X, antigo Twitter.

"Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", completou.